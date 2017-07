Suivez-nous sur Facebook

Le nouveau compagnon fidèle

de votre centre multimédia.

Boucherville, Québec, 2017-07-25 — SIMAUDIO Ltée est heureuse d’annoncer l’amplificateur intégré MOON 240i qui sera prochainement introduit sur le marché. Il s’agit d’un intégré de niveau d’entrée moderne, lequel vous attendiez. Ayant une connectivité orientée vers l’audio numérique (jusqu’à 24 bits / 352,8 kHz et DSD256), ainsi qu’une panoplie d’entrées de niveau analogique, plus une entrée phono, font que le 240i peut facilement devenir la pièce maîtresse de votre système de musique et de divertissement.

Un contrôle externe complet (y compris le pilote Control4), un affichage OLED pour le panneau avant, une configurabilité incroyable permettant de personnaliser les fonctionnalités de l’appareil pour votre installation spécifique et un bon fonctionnement de 50 W par canal (watts MOON, c’est-à-dire que la puissance nominale est subjectivement conservatrice), le 240i peut même soutenir des enceintes acoustiques à faible impédance complexe et parfois inefficace sans difficulté. Comme vous pouvez vous y attendre, la qualité sonore est complètement MOON : précise et détaillé, avec des basses exceptionnellement bien contrôlées, associées à un scène sonore large et aérée. En un mot, la musique prend vie.

Encore mieux, le MOON 240i est bien sûr fabriqué dans notre propre usine à Montréal, au Québec, et vient naturellement avec notre garantie reconnue de 10 ans.

Prix de détail suggéré : 2 100 $ US

Disponibilité : le troisième trimestre de 2017.

Site Interner de la compagnie: http://www.simaudio.com