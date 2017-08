Suivez-nous sur Facebook

Samedi le 5 août, c’était le moment tant attendu au FestiJazz de Mont-Tremblant. Enfin après quelques incertitudes climatiques, la place s’est remplie à pleine capacité et même plus. Petit à petit, la scène s’anime et la musique d’ambiance prend son envol. Quelle délicatesse de la part des organisateurs que nous avons d’ailleurs grandement appréciée. C’était bel et bien une pièce du regretté Bob Walsh qui selon nous se voulait un hommage au grand artiste qu’il était.

Et voilà suite à quelques présentations d’usage, on plonge dans l’époque UZEB, le trio nous a fait vibrer de leur tunes le plus connues et force est de déclarer que les trois artistes non rien perdu de leur ardeur d’antan; la passion s’est manifesté via le publique qui s’en est donné à coeur joie en manifestant leur émotions du début à la fin et encore plus.



Merci aux organisateurs et à Focal/Plurison d’avoir permis que cette réunion au Festijaz de Tremblant soit offerte au publique gratuitement.