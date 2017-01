Suivez-nous sur Facebook

Uniti Core représente l’essence de la musique numérique. Il s’agit d’un appareil extrêmement puissant, qui vous permet de ripper toute votre collection de CD, de stocker jusqu’à 100 000 titres, d’envoyer des fichiers pour lecture à des lecteurs tout-en-un Uniti ou à d’autres produits de streaming Naim et de créer une sauvegarde pour toute votre musique. Vous pouvez aussi utiliser Uniti Core comme une source numérique indépendante – il suffit alors de le connecter à un convertisseur numérique-analogique ou à un amplificateur équipé d’entrées numériques et de contrôler la lecture via l’application Naim. Uniti Core est une solution simple et sans compromis pour l’extraction, le stockage, le catalogage et la lecture de toute votre collection de musique.

Uniti Core sera disponible chez les détaillants spécialisés en janvier 2017.