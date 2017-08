Suivez-nous sur Facebook

Cloner l’artiste…

Faute d’inviter l’artiste dans votre salon… il faudrait le cloner afin de reproduire sa performance dans votre salon. Une affirmation audacieuse , mais bien réelle et palpable grâce à la société ArtistCloner. Nouvellement arrivés dans le marché nord-américain, les produits ArtistCloner sont entièrement dessinés, conçus et assemblés localement, dans la région de la Montérégie. Derrière ArtistCloner, se trouvent Sylvio Comtois et Isabelle Fortin, les deux associés passionnés et dévoués, qui vous offrent cette nouvelle gamme d’appareils pour audiophiles. Cette année, la présence de la société fut fortement remarquée et appréciée lors du dernier Salon Audio de Montréal tout autant que sous un chapiteau au Festival Classica de Saint-Lambert. C’est ce duo dynamique et totalement authentique que j’ai eu la chance de rencontrer dans le cadre cette entrevue.

Dès son adolescence, Sylvio Comtois, comme beaucoup d’entre nous, a été introduit à la stéréophonie par les équipements japonais disponibles sur le marché local durant les années 1980. Le père de sa petite amie de l’époque, quant à lui, possédait une chaîne haute-fidélité plus sophistiquée provenant d’Europe. Sylvio a vite réalisé que la qualité sonore était vraiment différente et de beaucoup supérieure comparativement à la sienne. À partir de cette observation, sa détermination de mieux comprendre la source de cette amélioration deviendra sa quête principale pour les années qui allaient suivre. Bien au-delà des essais et erreurs avec les amplificateurs et les enceintes, sa démarche n’allait pas se terminer là. Ces diverses recherches et expériences pratiques lui démontrèrent rapidement que la simplification des circuits ainsi que la recherche des meilleurs composants étaient la meilleure approche pour obtenir une sonorité de qualité et satisfaisante.



Le développement d’appareils électroniques

Ce perfectionnement en constante évolution a mené Sylvio Comtois à construire sa propre gamme de produits sous l’appellation ArtistCloner. Dans son rôle d’homme-orchestre, de façon similaire au travail d’un luthier, il s’est attaqué à schématiser les circuits en portant une attention toute particulière au choix et à la combinaison des composants utilisés. Chaque amélioration a été soigneusement mesurée et évaluée afin d’obtenir le maximum de précision et de distorsions.

Une démarche comparable fut adoptée pour le design des châssis. De l’aluminium anodisé de type avionique s’est avéré le meilleur matériau pour la fabrication des boîtiers. Dès l’étage de l’alimentation électrique, on trouve une approche innovante et peu usuelle, les transformateurs toroïdaux étant spécialement manufacturés pour ArtistCloner. En utilisant cette approche, chaque voltage nécessaire au circuit est fourni séparément et redressé grâce à des ponts de diodes à réponse rapide. Le filtrage est simple, quasi rudimentaire, le soin de sélectionner les condensateurs les plus appropriés étant apporté à la reproduction des plus adéquats à l’écoute.

Le résultat obtenu correspond à un niveau de signal bruit très bas, au-delà de – 120 dB associé à une réserve de voltage et de courant suffisant à la section amplificatrice. Sylvio considère que la sonorité finale de puissance dépend directement de la qualité de la conception de son alimentation.

L’amplificateur intégré Scorpi est le dernier venu de la gamme d’ArtistCloner. Sa puissance de sortie est de 50 watts sous 8 Ohms et grimpe à 100 Watts lorsqu’utilisé à 4 Ohms. Les circuits d’amplification sont basés sur des transistors bipolaires soigneusement sélectionnés en paire pour assurer le maximum d’équilibre à l’écoute. Trois entrées de niveau ligne sont disponibles pour brancher les différents périphériques. Le contrôle de volume est motorisé et accessible au moyen d’une télécommande machinée et entièrement manufacturée en aluminium.

Enceintes acoustiques

En complément à la partie électronique, ArtistCloner offre les enceintes Rebel, proposées comme partenaire idéal et naturel pour s’associer à l’amplificateur intégré Scorpi. Les haut-parleurs de type bass-reflex sont inclinés pour favoriser la mise en phase des composants Scan-Speak, dont un woofer de sept pouces, combinés à l’excellent tweeter Illuminator. La réponse en fréquences des Rebel s’étend de 32 Hz @ 28 kHz. Le cabinet est inerte et bien rigide grâce aux tasseaux présents à l’intérieur du cabinet. On retrouve la même simplicité et la même élégance dans la conception du circuit séparateur. La sélection des composants du filtre est soigneusement triée et agencée pour obtenir une sonorité naturelle et en phase. Un circuit de filtration en série sépare les fréquences entre les deux transducteurs. Cette méthode nécessite beaucoup plus de temps d’optimisation, et comme tous les composants sont montés en série, l’impact sur la qualité sonore est directement relié au choix de la valeur et de la qualité des bobines et des condensateurs utilisés.

Autant les enceintes que l’amplificateur intégré Scorpi sont disponibles séparément. Par contre, il faut admettre que la gamme des produits ArtistCloner se conjugue à merveille dans son ensemble.

La source n’est pas négligée non plus

Comme source de lecture, ArtistsCloner offre un serveur musical basé sur une distribution Linux qui incorpore une carte audio Essence XTI fabriquée par la compagnie ASUS. La section analogique a été complètement retravaillée par Sylvio Comtois qui a remplacé les circuits opérationnels et la circuiterie environnante. Pour compléter l’amalgame, une suite de câbles d’interconnexion, faits maison, parachèvent les différents appareils ArtistCloner entre eux.

La table est donc mise pour offrir à l’audiophile une nouvelle gamme de produits, soigneusement conçus et fabriqués localement par Sylvio Comtois. Vendus séparément ou en ensemble, la gamme de produits ArtistCloner offre une sélection des plus musicale et satisfaisante, essentielle, pour profiter des longues sessions d’écoute sans fatigue auditive, en parcourant votre musique préférée, tous genres confondus. Pour plus de renseignements ou pour prendre un rendez-vous, veuillez consulter le site Internet d’ArtistCloner au www.artistcloner.com.