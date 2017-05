Téléchargement

Au début de l’automne, mag@zine TED a eu le plaisir de visiter une imposante demeure, dont l’architecture est de style georgien, située au bord d’un lac, et comme vous pourrez le constater par les magnifiques photos de celle-ci, cette demeure inspire le calme et la sérénité grâce à son intérieur impeccable et à la magnifique vue extérieure. Cette maison est l’œuvre des architectes Philip Hazan et Michel Dumoulin. L’architecture de style georgien renvoie au style privilégié dans les pays anglo-saxons entre 1720 et 1840, lequel consiste en une maison de forme cubique simple à un ou deux étages et comportant des pièces d’une grandeur quasiment symétrique. La porte d’entrée est bien campée au centre de la demeure et est surmontée d’une fenêtre rectangulaire assez imposante. La construction de la maison a été réalisée par Lakeshore Constructions sous la supervision inlassable de Guy Deslauriers, gestionnaire du projet. Les propriétaires ont également retenu les services de la designer Blandine Ridel qui leur a proposé une décoration fort appropriée de par son élégance et sa simplicité. Quelques tables d’appoint ont été fabriquées sur mesure par Michel Bernier, artisan de l’acier dont l’atelier est situé à Montréal. Certains meubles en bois (meuble en palissandre du salon à l’étage, table de la salle à dîner de tous les jours ainsi que la table-console du salon) ont été fabriqués par Alan MacDonald, ébéniste. Exact Audio Vidéo a, pour sa part, conçu et réalisé un plan pour l’intégration de la domotique (soit l’installation d’infrastructures permettant la gestion de l’éclairage, le rehaussement des signaux cellulaires, la distribution audiovisuelle, le contrôle d’équipements électroniques divers, etc.). Le système de domotique Control4 prend en charge la gestion des appareils électroniques de la demeure. Tous les intervenants de ce projet partagent deux objectifs communs, soit le souci du travail bien fait ainsi que la satisfaction du client.

Dès que l’on pénètre dans cette magnifique résidence, par l’entrée principale, on remarque une alcôve où l’on peut enlever ses vêtements d’extérieur et bien les ranger. On poursuit notre chemin dans l’entrée et l’on remarquera alors un magnifique escalier de forme sinueuse, le luminaire en cristal ayant la forme d’un gâteau rond à plusieurs étages ainsi que la très large fenêtre à carreaux éclairant le premier étage. Le choix des couleurs et l’agencement géométrique des formes utilisées sont très agréables pour l’œil.

Une fois passé l’entrée principale, un grand espace central s’ouvre à nous, intégrant deux salons et une salle à manger. Le premier salon, à la gauche, est muni d’un foyer, d’un sofa quatre places, de deux chaises individuelles et de tables d’appoint. Le deuxième salon, occupant le centre, est meublé de quatre fauteuils individuels et de tables d’appoint. Entre les deux salons, une table-console agit comme séparateur psychologique de l’espace réservé à ces salons fort invitants. Sur le plan de la luminosité, on est choyé, car chacun de ces trois espaces a de magnifiques portes patio menant vers une terrasse arrière et la vue imprenable du grand lac qui s’y trouve. Le troisième espace, également séparé par une table ornée d’une sculpture et de deux magnifiques urnes de couleur turquoise, sert de salle à manger de tous les jours. Comme vous pouvez le constater, la nature nous a offert tout un spectacle lors de notre visite, car la brume se leva tranquillement nous laissant jouir du soleil d’automne.

On poursuit notre visite du rez-de-chaussée où, par la droite, on accède à la cuisine. Comme vous pouvez le constater, les murs de cette pièce sont d’un blanc crème reposant et impeccable. Cette cuisine est bien éclairée autant par les deux fenêtres que par l’éclairage encastré au plafond et d’appoint. Tout est rangé et chaque article plus souvent utilisé trouve bien sa place sur le comptoir.

Toujours au rez-de-chaussée, se situe la salle à manger principale où l’on a judicieusement sélectionné un mobilier de style Louis XV. Le foyer assure que, peu importe le moment de l’année, tous les membres de la famille et leurs invités soient bien à l’abri du froid et / ou de l’humidité. Cette pièce, comme toutes les autres d’ailleurs, est à la fois élégante et invitante à souhait. Le miroir, les peintures, les sculptures ont été choisis avec soin et tout s’agence parfaitement : couleurs, formes, matériaux. Des haut-parleurs de la marque Sonance ont été encastrés dans des caissons à l’intérieur des murs et ne sont pas visibles étant donné que l’on a recouvert le tout d’une mince couche de placo-plâtre. Ils sont donc entièrement invisibles. Le même type d’haut-parleur a également été utilisé dans le salon premier étage. Un système tout à fait ingénieux exigeant une attention spéciale et un certain doigté de la part de l’installateur.

Vous avez sans doute remarqué qu’une place a été attribuée à chaque objet de décoration ou autre, et que l’utilisation de l’espace est bien symétrique. Les formes rectangulaires sont à l’honneur bien qu’occasionnellement des formes plus courbes, telles que l’escalier arrondi, sont judicieusement utilisées, ce qui assure que le tout ne devienne austère.

Allons maintenant au premier l’étage

Tout juste en haut de l’escalier se trouve un coquet salon où l’on peut se divertir en regardant un film ou une émission télé sur le téléviseur DEL de 75 po. Sous le téléviseur, on a posé une barre de son de la marque Golden Ear et tel que mentioné un peu plus haut, on a installé des haut-parleurs encastrés dans le mur, de la marque Sonance. Un caisson de basses de la marque Totem Acoustic, de couleur blanche, vient compléter la configuration 5.1. Dans cette pièce, sur le plan architectural, on a opté pour un plafond légèrement arrondi comme un demi-dôme. On a également utilisé un éclairage DEL qui a un effet tout à fait charmant.

À gauche du salon, on retrouve une pièce faisant office de bureau où les deux propriétaires peuvent vaquer à leurs activités professionnelles. Cette pièce est suivie d’une salle de bains et, naturellement, une première chambre est occupée par fiston lorsqu’il est à la maison. La décoration est dans des tons de bleu très pâle et de différents gris. Comme vous pouvez le voir, un grand balcon extérieur est accessible à partir de cette pièce, là où le très grand lac est à portée de vue. On poursuit notre visite, et on retrouve à la droite du salon, une première pièce qui sert de chambre d’invité, laquelle possède également un balcon extérieur offrant la même vue sur le lac.

Un peu plus loin toujours à droite du salon, on découvre l’espace réservé aux maîtres de la résidence. Un couloir muni d’une table en verre épais, ornée d’une orchidée nous y conduits. À gauche, se trouve une grande pièce de type walk-in servant au rangement des vêtements de monsieur / madame. Dans cette pièce, on a installé un détecteur de mouvements pour l’éclairage, alors qu’un éclairage à petites lumières DEL se trouve à l’intérieur des armoires, permettant de se retrouver sans devoir allumer l’éclairage soi-même. À droite, on accède à la salle de bains principale où dès l’entrée, un coin maquillage a été réservé à madame. Dans la majorité des pièces, on jouit naturellement de la distribution audio et / ou visuelle.

De retour dans le couloir, où l’on descend une marche, nous voici dans la chambre des maîtres. Cette pièce fort lumineuse offre un espace salon-boudoir bien campé devant le foyer où l’on peut se détendre soit en regardant la télé, en jasant avec son conjoint ou tout simplement en lisant un bon livre. Encore une fois, le mariage des styles divers de l’ameublement est réussi et l’agencement des couleurs (le bleu pâle, le blanc crème, le brun taupe et le gris-bleu) et les divers matériaux reflètent le calme et invitent à la détente.

Les charmants propriétaires, de tout jeunes retraités ayant conservé une activité professionnelle, mais à temps partiel, nous ont gentiment accueillis dans leur demeure afin de bien nous faire comprendre qu’il y a plusieurs avantages à inclure un conseiller en domotique tel qu’Exact Audio Vidéo dans un plan de construction ou de rénovation d’une maison. Étant donné la grandeur de leur résidence, le couple confirme qu’ils ont été conquis par la domotique qui les aide à mieux gérer l’ensemble dont l’accès audiovisuel dans plusieurs zones de la maison à partir d’une simple télécommande, tablette électronique ou de leur portable. La clé d’une telle réussite réside dans la bonne planification et dans le choix des fournisseurs de services (architectes, designers, artisans et installateurs). Un grand merci à nos hôtes et félicitations à tous les intervenants pour un projet si bien ficelé !

Liste des équipements

Ensemble de contrôle d’éclairage

Claviers gradateurs programmables KC120 et KD120 de Control4 ;

Commutateurs SW120 de Control4 ;

Gradateurs APD120 de Control4.

Gestion du système domotique

Contrôleur central HC-800-B de Control4 ;

Contrôleur cinéma maison HC-250-B de Control4 ;

Module d’expansion IOX-E-B de Control4 ;

Télécommande SR260 RSK de Control4.

Réseautique

Commutateurs 48 ports de D-Link ;

Passerelle XBR-4400, contrôleur sans-fil XWC-1000, points d’accès XAP-1210 de Luxul.

Surveillance

Caméras dôme varifocal HINT7246 de Speco ;

Enregistreur numérique WPS-300-DVR de Wirepath.

Distribution audio et cinéma maison

Amplificateur 8 zones AMP108 de Control4 ;

Barres de son 3D Array X et 3D Array XL de Golden Ear ;

Caisson de basses Kin Sub de Totem Acoustic ;

Distribution audio et cinéma maison Haut-parleurs CS 651FL de Current Audio ;

Haut-parleurs VP-62 de Sonance ; Haut-parleurs invisibles, 2 voies de Stealth Acoustics ;

Haut-parleurs invisibles, 3 voies, 16 po X 24 po, IS4 de Sonance ;

Matrice audio 16 X 16, ADX1616 de Audio Authority ;

Passerelle Airplay de Control4 ; Récepteur réseau, audiovisuel RX-A850 de Yamaha ;

Récepteur audiovisuel RX-S600 de Yamaha.

Téléviseurs et distribution Vidéo

Matrice HDMI 8 zones KDHD8X8 de Key Digital ;

Téléviseur UN75H7150 de Samsung ;

Téléviseur UN50H6350 de Samsung.

Autres équipements

Antenne et amplificateur de signal cellulaire de Wilson ;

Parasurtenseur avec batterie d’appoint J25BK de APC ;

Support de rangement RE42 et supports de télé de Omnimount ;

Système d’intercom Teledoorbell de Logenex.

Site Internet: Exact Audio Vidéo

Photographe: Robert Guevrement

