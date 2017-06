Suivez-nous sur Facebook

Dans le cadre de la 29ième édition des Francofolies 2017 et sous l’initiative d’Ariane Moffat, un studio temporaire a été installé à la Place des Spectacles au coin de Sainte-Catherine et Jeanne-Mance. Bell s’est impliqué pour la construction de ce studio formé de quelques containers aménagés sur trois étages. Le public peut y voir comment s’effectue le travail des artistes en studio d’enregistrement. L’espace est bien aménagé avec tout le confort nécessaire et pendant deux jours, quatre groupes d’auteurs-compositeurs pourront y enregistrer des pièces originales qui seront diffusées par la suite sur les différents réseaux. On parle ici de Fred Fortin, Ariane Moffat, Safia Nolin, Snail Kid, Stephan Schneider pour n’en nommer que quelques-uns. Les chefs d’équipe sont Ariane Moffat, Alex MacMahon, Philippe Brault et Foxtrott.



(Photos Michel Dallaire) (Cliquez sur les photos pour les agrandir).

Le matériel de studio et de sonorisation a été fourni en majeure partie par Plurison, un des plus importants importateurs-distributeurs de matériel audio en Amérique du Nord. Cette entreprise, basée à Repentigny, s’occupe de fournir également le support technique aux musiciens lors de l’enregistrement et du mixage des pièces musicales. Les techniciens présents pendant cette journée étaient Stephan Ritch et Ghyslain-Luc Lavigne. Sur les photos on peut voir aussi Arianne Moffat et son groupe de musiciens en pleine session d’enregistrement. Le matériel professionnel utilisé provient essentiellement de marques comme SPL (Allemagne) pour les consoles et l’électronique de même que Focal (France) pour les moniteurs actifs. Les panneaux de traitement acoustique proviennent quant à eux du fabricant portugais Vicoustic.

La rédaction remercie Stephan Ritch de chez Plurison pour son chaleureux accueil.

