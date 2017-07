Suivez-nous sur Facebook

Bien que nous nous sommes gâtés en prenant une fin de semaine allongée (4 jours au lieu de 2), nous nous devions de faire un arrêt dans la ville de Québec chez Audiolight, car la boutique spécialisée en son et image avait convié les consommateurs d’appareils de qualité de s’y rendre en grand nombre jeudi et vendredi dernier (le 6 et le 7 juillet, 2017) afin de saisir l’occasion d’entendre et de voir les nouvelles enceintes Totem Sky Tower. Le modèle Totem Sky, une enceinte de type tablette, est déjà très apprécié du public en général depuis sa présentation en 2016 et maintenant, l’amateur de musique peut auditionner l’enceinte autoportante, Sky Tower. Celui-ci, tout comme sa sœur aînée, reproduire avec précision et dynamique tout genre de musique (allant des années 1920-1930, en passant par le jazz, le rock, le blues sans laisser pour compte la musique classique, nouvel âge ou musique du monde).

Monsieur Vince Bruzzese, président de Totem, ainsi que le représentant des ventes, Olivier Fragman, secondé par tout le personnel d’Audiolight, étaient tous présents pour présenter le nouveau produit, Sky Tower, au public et lui faire entendre et apprécier différentes sélections musicales via ces nouvelles enceintes. Certains consommateurs ont d’ailleurs profité de l’occasion pour pré-commander les leurs. Bravo à tous les intervenants de chez Audiolight et Totem Acoustic pour une excellente présentation !

Le site Internet de: Audiolight

Le site Internet de: Totem

