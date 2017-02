Suivez-nous sur Facebook

Le célèbre tourne-disque Technics SL-1200 à entraînement direct fut introduit dans les années 1970 et produit jusqu’en 2010 dans sa version MK 5. Il a été un franc succès auprès les disques jockey qui ont œuvré pendant les belles années des discothèques. Son entraînement direct et sa fiabilité en ont fait un tourne-disque très recherché dans le marché de l’usager et encore de nos jours avec le nouvel engouement pour le vinyle.

Conséquemment, Technics a dû reprendre la production de l’iconique platine à vinyle SL-1200 en repensant son moteur à entraînement direct et ses circuits de commande. Sa base ainsi que ses matériaux isolants ont aussi été repensés si bien qu’à l’été 2016, la platine SL-1200GAE a vu le jour comme une édition limitée pour commémorer les 50 ans de Technics.

Depuis ce temps, un nouveau modèle plus abordable a été mis en marché, soit la platine SL-1200GR. Pour environ la moitié du prix de la platine de référence SL-1200GAE, ce nouveau modèle comporte sensiblement les mêmes spécifications et le même moteur à entraînement direct ayant un plateau plus léger et quelques détails de fabrication en moins. Les prix canadiens et la disponibilité restent à confirmer.

