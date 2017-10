Suivez-nous sur Facebook

Nous avons répondu à l’invitation d’Audio d’Occasion et d’Oracle Audio en assistant à la présentation de la dernière-venue et non pas la moindre, de la platine vinyle Origine d’Oracle Audio, mardi soir dernier, le 3 octobre 2017. Tout comme les autres modèles de platines vinyles d’Oracle, celle-ci hérite de l’expérience de conception et de fabrication de qualité d’une entreprise ayant déjà acquis plus de 38 années d’existence et de renommée.

Monsieur Mario Gagnon, propriétaire d’Audio d’Occasion, ainsi que Jacques Riendeau et l’équipe d’Oracle Audio étaient tous sur place afin de répondre aux questions des invités. Monsieur Jacques Riendeau a d’ailleurs démontré le système de calibration Dr. Feickert à plusieurs invités fort intéressés.



La platine Origine est équipée du tout nouveau bras de lecture Origine et est munie d’un moteur hors-bord AC synchrone qui fait tourner le plateau à l’aide d’une courroie autour de son périmètre. La poulie en deux étages de l’Origine permet la lecture à 33 et 45 tours minute. Lors de cette présentation, la platine Origine était accompagnée du préamplificateur phono Paris Ph 100 d’Oracle Audio.

Lors de la session d’écoute, Martin Lefebvre offrait divers genres de musique et permettait aux participants de la soirée d’apprécier cette platine d’entrée de gamme aux qualités attrayantes ayant le même standard d’excellence auquel on s’attend d’un produit Oracle Audio.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous chez : Oracle Audio ou Audio d’Occasion