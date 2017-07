Suivez-nous sur Facebook

Arjen Lucassen est de retour, après quelques années de discrétion, avec Ayreon, son projet fétiche ! Voilà un très heureux événement compte tenu que les Ayreon sont beaucoup plus espacés, depuis une dizaine d’années, qu’à leurs tout débuts. Bien que la mouture prog-metal-sympho-space si caractéristique soit la pierre angulaire de tous les albums de la série, on dénote tout de même des différences substantielles entre eux.

Les trois opus précédents, soit The Human Equation (2004), 01011001 (2008) et l’énigmatique Theory of Everyting (2013), la fameuse Théorie du tout développée par Einstein pour expliquer le fonctionnement des trous noirs, flirtaient sérieusement avec la philosophie, la métaphysique et la physique quantique. La musique s’est aussi adaptée au sérieux de ces propos et est devenue davantage symphonique, mélodique, cérébrale et retenue. Mais que dire de ce neuvième rejeton?

D’emblée, The Source renoue avec la science fiction, un thème cher à Lucassen, où il est question d’exploration spatiale vers des planètes étranges. Le format choisi est, sans surprise, un opéra rock sur double CD avec quelque 22 artistes invités dont 12 choristes. Les fanatiques d’Ayreon seront ravis de retrouver la facture musicale plus hard et plus éclatée d’antan, surtout sur la première galette, la deuxième étant un peu plus expérimentale et mélodique.

D’après moi, cet album partage beaucoup d’affinités avec The Flight of the Migrator (2000). Est-ce le Ayreon que j’espérais ? Pas tout à fait, un autre Human Equation m’aurait davantage contenté. Cela dit, The Source reste un produit pur et dur, précisément inscrit dans la suite des huit autres, car après tout, n’est-ce pas là le plus important ?

Site Internet: Lucassen

