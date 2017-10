Suivez-nous sur Facebook

REVELATOR HILL

Atlantic Detour

Rootnine Records

Avec Revelator Hill, Atlantic Detour nous offre un blues rock tissé bien serré, bien envoyé et plein d’énergie. Guitare, basse, claviers, batterie et percussions forment une trame musicale solide complétée par des voix et des chœurs impeccables.

Certaines mélodies sont particulièrement accrocheuses et le son du groupe, au large spectre, du blues rock de la fin des années 1960 à aujourd’hui, est consistant et riche. Pas de fla-fla, que de la musique avec de l’âme qui parle au cœur et touche l’esprit.

Six des huit chansons sont de la plume du guitariste Bobby Thompson dont deux en collaboration. Le titre How Many More Years, de Chester Burnett aka Howlin’ Wolf, est revisité et introduit à la manière des grands blues rock de The Cream, avec cette densité sonore pesante et cool, tout à la fois. Une belle interprétation !

La reprise de Wild Country de Chris Whitley propose un intermède musical réflexif à la guitare acoustique, agrémentée de slide acoustique, de percussions et de voix. La brève Stogie Jam qui clôt l’album revient au style originel plus musclé du CD, avec une finale en fade out qui conclut cette odyssée musicale de qualité.

