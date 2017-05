Téléchargement

Téléportation musicale de prochaine génération…

Comme plusieurs personnes de ma génération, j’ai grandi en écoutant et réécoutant une série culte des années 1970 ayant défini la science-fiction à la télé, et ce, pour les années à venir… Patrouille Du Cosmos ou Star Trek dans sa version originale. Ce qui pouvait alors nous sembler des technologies farfelues comme le cellulaire, la clé USB et le iPad pour ne mentionner que ceux-là, est devenue aujourd’hui une réalité de tous les jours. La prochaine technologie issue de l’imagination du créateur Gene Roddenberry serait-elle la téléportation ? Une chose est certaine cependant, la téléportation musicale fait maintenant partie des technologies nous permettant de jouir de notre musique préférée, et en haute résolution, s’il vous plaît, presque partout et en tout temps. Pionner nous présente ici sa version 2016 du téléporteur musical nommé SX-N30 et faisant partie de la série Elite.



Le vaisseau SX-N30…

Le récepteur stéréophonique SX-N30 se présente sous la forme d’un appareil rappelant le look des produits audio des années 1980 et affichant une silhouette épurée et classique. Comme c’est le cas avec les appareils de la série Elite de Pioneer, la qualité de construction est un cran plus élevé que la série standard avec par exemple, une façade en aluminium plutôt qu’en plastique, une alimentation plus musclée utilisant deux condensateurs de 8 200 microFarad chacun, des connecteurs arrière plaqués or et un poids respectable de plus de 8,5 kg.

Une large fenêtre à affichage alphanumérique de deux lignes, de couleur ambre, trône au centre de la façade. Directement dessous, les bons vieux contrôles rotatifs de basses, d’aiguës et de balance maintenant beaucoup plus discrets sur les récepteurs de cinéma maison par exemple. L’utilisateur peut diminuer l’intensité de l’affichage, mais l’option éteinte n’est pas offerte. À la droite, sous le contrôle de volume, se trouve ce qui en fait un appareil moderne, soit une prise USB pour la lecture de fichiers audionumériques. Mais c’est à l’arrière qu’on découvre la face cachée du SX-N30 : deux antennes WiFi 2,4 GHz et 5GHz / Bluetooth ainsi qu’une prise réseau 10 / 100 sur RJ-45. On peut aussi y découvrir une entrée phono à aimant mobile (oui, oui), quatre entrées audionumériques (coaxiales et optiques), des sorties de niveau ligne et de 2e zone offrant la possibilité unique, pour ce type d’appareil, d’effectuer une gestion audio distincte sur deux pièces de la maison et, surprise, deux sorties de caissons de sous-graves bien qu’une gestion des basses fréquences ne soit pas offerte. Il incombera donc au filtre interne du caisson d’effectuer correctement le mariage avec les deux enceintes.

Energize…

Sous le capot du SX-N30 se trouve toute la technologie de lecture audionumérique du XXIe siècle. Évidemment, le SX-N30 supporte le protocole Bluetooth profile A2DP, ainsi que les dernières options de lecture de musique dématérialisée, soit le système Airplay d’Apple et, à l’aide de votre routeur sans fil, la radio Internet (Tune In), plusieurs services d’écoute en ligne comme Pandora et SiriusXM, Spotify grâce à l’application figurant sur un téléphone intelligent et la certification DLNA (Digital Living Network Alliance) pour la lecture sur différents supports compatibles comme votre ordinateur personnel ou encore un NAS (disque dur externe). Bonne nouvelle pour les audiophiles, l’Elite supporte les fichiers de musique en haute résolution comme le FLAC 192 kHz / 24-bit et le DSD 2,8 / 5,6 MHz en réseau, cependant limité à 96 kHz / 24-bit et 2,8 MHz par la prise USB.

La télécommande livrée est compacte et fonctionnelle présentant un agencement logique des différents boutons. J’aurais toutefois aimé des commandes de volume un peu plus volumineuses, mais il existe une porte de sortie avec l’application de contrôle gratuite offerte par Pioneer.



Beam me up Scotty !

La pièce du puzzle qui permet au N30 d’effectuer sa magie est le routeur de votre réseau informatique local. C’est par lui que transitent vos fichiers musicaux vers le récepteur, que ce soit par du câblage ou encore par le WiFi. L’incontournable mode Bluetooth quant à lui, permet un échange direct entre votre téléphone intelligent et le Pioneer. C’est donc par ce mode que j’ai débuté mon évaluation en utilisant les extraordinaires enceintes PL200 II de Monitor Audio qui se trouvent encore dans ma résidence. Sur la pièce Tango Serenato de Schubert, extraite du CD Buddha Bar III, 128 kbit / s par exemple, aucun souffle en provenance des enceintes n’est audible. La largeur de l’image stéréophonique est satisfaisante, dépassant même un peu les enceintes, et les basses sont reproduites avec beaucoup de vigueur. Cependant, comme on serait en droit de s’y attendre, la dynamique de l’enregistrement ainsi que les hautes fréquences sont quelque peu tronquées par le processus MP3 / Bluetooth et les différences de qualité sonore entre divers taux de compression numérique qui ne sont pas aussi spectaculaires que ce à quoi on pourrait s’y attendre. La portée du signal est excellente, dépassant facilement les dix mètres. La grande facilité de diffusion musicale en mode Bluetooth est très bien adaptée à une utilisation quotidienne ou encore à un petit party improvisé.

L’intensité sonore atteinte par le Pioneer est très élevée, en fait plus que ce à quoi je suis habitué chez moi. Les bonnes basses fréquences que notre compatriote Jean Leloup a bien voulu incorporer à son hit 1990 (MP3 128 kbit / s) sont au rendez-vous, mais les limitations habituelles du format MP3 le sont aussi. Il va sans dire que ceci n’est pas dû aux performances de l’appareil.

Je passe ensuite à un niveau de qualité potentiellement supérieure avec la lecture de fichiers en haute résolution, d’abord sur support USB. Comme mentionné précédemment, la connexion USB est limitée au format 96 kHz / 24-bit ou DSD 2,8 MHz. On est maintenant dans un autre univers sonore comme l’écoute d’un extrait du concerto pour violon no 4 de Mozart (FLAC 96 kHz / 24-bit) le démontre dès les premières mesures. Les très hautes fréquences gagnent en extension et en douceur et surtout, la dynamique perceptible augmente de plusieurs degrés. Par contre, la profondeur de scène est peu développée, semblant plus rapprochée de l’orchestre qu’à l’habitude. Par contre, si l’on passe du mode régulier au mode Pure ou encore Pure Direct, cela améliore le tout. Pour les amateurs de musique folk, David Elias nous livre une prestation énergique avec sa pièce Morning Light (DSD 2.8 MHz). Le côté blues des guitares, bien capté dans cet extrait, est extrêmement bien rendu par le Pioneer avec juste assez de groove pour retenir notre attention et nous faire taper du pied. La précision ainsi que la rugosité de la prise de son sont aussi très bien servies par le système au grand complet. Notez que le contenu de l’affichage est suffisamment lisible à partir de ma position d’écoute, à environ deux mètres.

Passons maintenant au grand jeu, c’est-à-dire, la lecture de fichiers haute résolution directement de l’ordinateur avec la fonction DLNA du SX-N30. La lecture à distance en mode DLNA s’effectue en complicité avec le lecteur Media Player version 11 ou 12 de l’ordinateur où on aura pris le soin d’autoriser la diffusion en continu vers des périphériques externes. Il est à noter que si on utilise spécifiquement le Media Center pour envoyer la musique vers le Pioneer en sélectionnant l’option « Lire sur » sur l’ordinateur, les fichiers audionumériques seront tous transmis en format PCM de 44,1 kHz / 16-bit, même les fichiers haute résolution. Bien que l’affichage du Pioneer soit lisible, la gestion de vos pièces musicales devient vite assez ardue surtout si votre bibliothèque est abondamment garnie, et l’application gratuite pour téléphone intelligent (nommée ControlApp SX-N30), sur iOs ou Android, est presque indispensable. Depuis tout le temps que j’écoute la musique avec un affichage de la pochette, j’avoue que celle-ci me manque quand elle n’est pas visible sur un écran. Cependant, j’ai rencontré un problème particulier avec cette application. Si le SX-N30 est relié au réseau local par WiFi, l’application fonctionne bien, mais si le Pioneer est branché par câble au routeur, l’application du téléphone ne parvient pas à le reconnaître. Compte tenu du cours laps de temps disponible pour effectuer ce banc d’essai, je n’ai pu faire les recherches nécessaires pour régler ce bogue, mais un petit coup d’œil rapide au mode client de mon routeur m’indique que la carte WiFi du Pioneer repère le récepteur comme tel tandis que la carte réseau de celui-ci indique plutôt un appareil Onkyo. Rappelons que Pioneer fait maintenant partie du giron du manufacturier nippon Onkyo & Pioneer Corportation, ce qui explique le partage de certaines composantes tout en conservant la génétique audio propre à chacune des deux marques.

J’ai terminé mes évaluations en mode téléportation WiFi afin de pouvoir utiliser mon téléphone intelligent Samsung Grand Prime et l’application Android du Elite. À l’écoute de la pièce Ain’t We Got Fun de Alexis Cole (FLAC 96 kHz / 24-bit), on est définitivement et clairement en territoire haute-fidélité. La profondeur de la scène est extrême et les réverbérations acoustiques sont intenses et vivantes. La position de la guitare électroacoustique dépasse largement l’enceinte de gauche et on entend clairement les doigts agiles du musicien glisser sur les cordes de l’instrument, wow ! on jurerait qu’il est dans la pièce avec nous. La voix douce et agréable de Miss Cole est très précise et se détache des autres instrumentistes.

L’interface de l’application n’est pas parfaite et il y a certains irritants, comme lorsqu’on effectue une recherche et qu’on revient d’un cran sur l’écran, l’application revient au tout début de la liste alphabétique, ce qui peut devenir frustrant quand on a un grand nombre de fichiers à notre disposition. Et dans ce cas, il arrive que la navigation soit un peu lente ou même fige en cours de route. Cependant, il est possible que la grande quantité de fichiers de ma collection, plus de 25 000, en soit, en partie, la cause. Heureusement, l’application peut être facilement fignolée par des mises à jour, le cas échéant. Selon le type et le modèle du média utilisé, le millage pourrait varier, car les performances de l’application peuvent différer en fonction des appareils portables et des routeurs.

Le Pioneer parvient à faire disparaître les enceintes au profit de la musique. Sur la pièce Juego De Relojes (Jeu d’horloge) aussi en FLAC (88,2 kHz / 24-bit) les deux PL200 II, qui coûtent près de vingt fois le prix du SX-N30 en passant, sont pratiquement invisibles et le système reproduit les nombreuses percussions de cette pièce avec une précision et une dynamique incroyables. Aucune trace d’acidité ou de déformation des timbres n’entache la reproduction de ces signaux venus directement de l’espace. Difficile de croire que toute cette musique voyage par les airs entre deux appareils distants de plusieurs mètres. La plus grande différence que je pourrais souligner en comparaison de mon système personnel serait peut-être une certaine « froideur » dans le rendu du Pioneer et une dynamique légèrement tronquée, particulièrement à volume relativement élevé, mais compte tenu des 300 watts disponibles de mon amplification externe, le Pioneer tire admirablement bien son épingle du jeu par sa neutralité acoustique.

Aller là où personne n’est allé…

Si, tout comme moi, la musique fait partie intégrante de votre vie, vous avez probablement une médiathèque très bien garnie sur votre ordinateur. Et vous voulez certainement pourvoir en profiter tous les jours avec une haute qualité sonore. Il est fort possible que votre ordinateur ne soit pas dans la même pièce que celle où vous voudriez pouvoir l’apprécier à sa juste valeur. C’est à ce moment que le SX-N30 intervient et devient possiblement LA réponse à vos attentes. Si on considère que le Pioneer intègre plusieurs appareils en un, un amplificateur stéréophonique de qualité, un serveur musical supportant l’audio en haute résolution, un accès à une panoplie de services musicaux en ligne, une entrée phono, une gestion audio possible sur deux pièces de la maison, mais surtout, la capacité d’accéder à votre musique, peu importe où elle est stockée, il devient très clair que sa valeur par rapport au prix demandé est très élevée. Et il y a aussi une chose très importante à ne pas oublier, c’est qu’il vous permet de faire tout cela tout en utilisant vos enceintes préférées. Pour toutes ces raisons, il se mérite de ma part la cote « chaudement recommandé ». Même Monsieur Roddenberry serait impressionné.

NDLR : Le problème expérimenté par l’auteur, concernant le routeur qui ne reconnaissait pas l’appareil SX-N30 de Pioneer, est fort probablement relié à la gestion de celui-ci ou encore au pare-feu et non à notre appareil à l’essai. Il est également possible que le routeur date de quelques années déjà car ce n’est pas le genre d’appareil que l’on doit constamment mettre à jour.

Médiagraphie

Tango Serenato de Schubert, Buddha Bar III, MP3, 128 kbit / s

Jean Leloup, 1990, MP3 128 kbit / s

Mozart, concerto pour violon no 4, FLAC, 96 kHz / 24-bit

Davis Elias, Morning Light, DSD, 2,8 MHz

Alexis Cole, Ain’t We Got Fun, FLAC, 96 kHz / 24-bit

Smoke & Mirrors, Juego de Relojes, FLAC, 88,2 kHz / 24-bit, HDtracks Sampler

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Prix : 799 $

Garantie : 3 ans, pièces et main-d’œuvre

Fabricant/Distributeur : Pioneer Électronique du Canada,

Tél. : 1.844.679.5350 ou au Québec : 819.380.7041,

www.pioneerelectronics.ca

