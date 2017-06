Suivez-nous sur Facebook

… À l’Astral pour le FIJM

Montréal, 13 Juin 2017 – Rachel Therrien est fière de présenter pour une première fois au Canada, son nouveau projet “Pensamiento: Proyecto Colombia” le 7 Juillet prochain à l’Astral lors du Festival International de Jazz de Montéal. La gagnante du Grand Prix TD du FIJM 2015 se démarque cette fois-ci par de nouvelles couleurs du monde. Une symbiose de rythmes afro-colombiens et de jazz sous une orchestration tout-à-fait remarquable.

Le 7 Juillet 2017 à 18h à l’Astral, Rachel Therrien présentera l’intégrale de son album « Pensamiento: Proyecto Colombia », cette fois si recréant une rencontre non seulement avec les rythmes afro colombien mais avec des musiciens de renom de la scène jazz Québécoise. André Leroux au Saxophone, Charles Trudel au Piano, Joannie Labelle aux percussions, Alain Bourgeois à la batterie, Ivan Garzon à la Guitare, Sebastien Pellerin à la basse et Rachel Therrien à la trompette joindrons les sonorités de marimba et de percussion du grand La Wey Segura fraichement arrivé de Colombie pour l’occasion.

L’album: Pensamiento – Proyecto Colombia

En Février 2014, Rachel Therrien enregistre son nouveau projet Pensamiento, une fusion entre les rythmes Colombiens des régions du Pacifique et de l’Atlantique s’inscrivant dans la philosophie jazz de conversation et d’improvisation. Douze musiciens de différentes villes de la Colombie se rencontrent à Bogotà pour enregistrer live au Studio Quantica Music de Santiago Jiménez et Mauro Castillo. Currulao, Mapale, Percussions et Marimba, sont quelques rythmes et instruments que l’on peut retrouver sous les onze morceaux composés et arrangés par Rachel Therrien. L’inspiration de cet album provient d’une tournée d’un mois avec la Gypsy Kumbia Orchestra lui faisant découvrir les merveilleuses régions de la Colombia.

Rachel Therrien Présente « Pensamiento: Proyecto Colombia »

Vendredi 7 Juillet 2017 – 18h

À l’Astral dans le cadre du Festival International de Jazz de Montréal.

