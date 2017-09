Suivez-nous sur Facebook

La société Onkyo & Pioneer a récemment annoncé la disponibilité de sa mise à jour du microprogramme (firmware) de la technologie audio sans fil, multipièces, DTS Play-Fi® pour le haut-parleur sans fil MRX-3 et la barre de son, réseau FS-EB70 Elite® de Pioneer. Les mises à jour du microprogramme, pour les récepteurs audiovisuels 2017 Pioneer / Elite, les systèmes de divertissement et les composants audio, ainsi que trois récepteurs audiovisuels 2016 — SC-LX901, SC-LX801 et SC-LX701 — sont attendus d’ici la fin du mois de septembre.

La technologie DTS Play-Fi s’intègre à une variété de téléphones intelligents et tablettes, et permet aux auditeurs de diffuser en continu et sans fil, de la musique sur le réseau WiFi® de la maison, pour un nombre illimité de haut-parleurs compatibles DTS Play-Fi.

La nouvelle application Pioneer Music Control (iOS / Android) est une interface claire et conviviale pour un contrôle facile de la diffusion en continu de musique à partir d’un appareil iPad®, iPhone®, iPod touch® ou Android™,et offre un accès aux services de diffusion courants. DTS Play-Fi peut également localiser, afficher et diffuser de la musique stockée sur un serveur multimédia ou sur certains services basés sur le cloud, ainsi que sur la musique stockée sur le périphérique.

DTS Play-Fi synchronise la lecture d’une source unique sur plusieurs haut-parleurs dans les pièces autour de la maison sans avoir besoin d’un périphérique de transition (un pont) et peut diffuser différentes sources vers différentes enceintes simultanément à partir du même appareil mobile. La technologie prend également en charge les flux de musique individuels pour séparer les haut-parleurs des dispositifs uniques en même temps. Apprenez-en plus à : www.play-fi.com.

L’intégration de DTS Play-Fi, jumelée aux solutions existantes pour l’audio multi-pièces, offre la liberté d’adapter les préférences d’écoute aux modes de vie individuels. La technologie rend l’écoute de la musique plus facile à tout moment et ajoute une valeur ajoutée aux systèmes de divertissement Pioneer. Plus d’informations peuvent être trouvées en ligne à : www.pioneerelectronics.com/PUSA/Home