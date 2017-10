Suivez-nous sur Facebook

…deux marques anglaises de renom chez Audiophile Expert!

(Photos Franco Moggia, cliquez sur les photos pour les agrandir)

Le second mardi d’octobre, dans le cadre des Soirées d’octobre, la boutique spécialisée Audiophile Experts de Beloeil accueillait les consommateurs pour leur présenter la nouvelle gamme Uniti de Naim Audio qui se compose du lecteur tout-en-un Uniti Nova, du lecteur CD multifonctionnel Uniti Star et du compact, mais puissant Uniti Atom ainsi que du serveur de musique Uniti Core.

Chaque lecteur peut fonctionner séparément ou relié à d’autres appareils. La gamme Uniti de Naim est une plateforme de streaming musical tout-en-un, à la fine pointe de la technologie et elle permet de lire, ripper et enregistrer toutes vos collections de musique.

Ces tout-en-un résolument destinés aux audiophiles étaient complétés par les enceintes de trois des gammes de Neat Acoustics, soit la gamme Motive, la gamme Momentum ainsi que la gamme Ultimatum récemment mise à niveau selon la version XL et améliorant tous les aspects de leur performance.

À cette occasion, Monsieur Jonathan St-Denis, fier représentant du distributeur canadien des produits Naim, était également présent pour répondre aux questions du public assistant aux diverses présentations faites par le propriétaire de la boutique, Philippe Renaud, et son équipe. Suivez attentivement le compte Facebook et / ou le site Internet pour connaître les autres soirées du mois de novembre 2017 d’Audiophile Experts. Tous les membres de la boutique seront ravis de vous accueillir et de bien vous renseigner et servir. Un gros merci et félicitations à toute l’équipe pour l’agréable soirée !

