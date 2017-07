Suivez-nous sur Facebook

Mobile Fidelity offerts de nouvelles platines vinyles, de cartouches et de préamplis phono, conçue avec l’aide d’anciens vétérans de l’industrie, comprend une paire de platines offertes avec ou sans cartouches Mobile Fidelity. La platine vinyle StudioDeck avec un plateau Delrin® de 10 po et un couvert anti-poussière amovible pèse 19 livres et coûte 999$US. On ajoute une cartouche StudioTracker alignée en usine pour seulement 1 14 $US(une économie de 50$US).

La platine vinyle Ultradeck avec un plateau Delrin® de 1,3 po et un couvert anti-poussière amovible pèse 23 livres. Pour seulement 1 999$US, on ajoute une cartouche UltraTracker alignée en usine (une économie de 300$US). Les pieds antivibratoires conçus par HRS (Harmonic Resolution Systems) sont standard sur les deux platines vinyles munis d’un système de palier inversé avec des composants en acier et en bronze fortement serrés et des bras de lecture à palier hautement réglables.

Les trois nouveaux modèles de cartouches sont le StudioTracker MM avec stylet elliptique et corps en polymère gris (199$US), le UltraTracker MM avec stylet elliptique nu et corps en argent 6061 (499$US) et le MasterTracker MM avec stylo Microline ™, bobines de cuivre Ohno et charbon gris 6061 (699$US).

Les deux nouveaux préamplis phono sont le StudioPhono MM/MC avec impédance et gain réglables, filtre subsonique et mode mono (249$US) et le UltraPhono MM/MC, qui comprend un ampli de casque de classe A intégré (499$US).

Pour plus de détails, visitez le site Internet Mobile Fidelity Electronics,

réprésentée au Canada par : Blue Stereo

