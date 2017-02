Suivez-nous sur Facebook

Magazine TED par QA&V

Volume 24 numéro 01 • janvier-fevrier 2017

Sweet Blues

Autoproduit, PMG-CD-17

Sweet Blues est le 18e album du prolifique Mike Goudreau et le 6e en un peu plus de 25 ans de carrière avec le Boppin Blues Band. Tout un tour de force, au Québec, pour un auteur-compositeur-interprète qui produit ses albums aux accents swing, blues, rock, soul, gospel, jazz, etc. à un rythme quasi annuel! On pourrait parler, aussi, dans son cas, de résilience, de stratégies proactives, incluant un travail avisé et persévérant qui, depuis 2007, lui a permis une utilisation de ses titres originaux, notamment, dans des centaines de séries de télévision américaines, dont NCIS Los Angeles (CBS), Gotham (Fox), le téléfilm North Pole (Hallmark Channel), The Fosters (ABC Family), Hung (HBO), et la liste s’allonge… Talent, travail, persévérance, passion, et j’ajouterais entregent, sont des qualités qui font de ce guitariste et chanteur, un artiste apprécié des autres musiciens et du public, année après année, album après album… Danny Roy, sax ténor et Maxime St-Pierre, trompette, des membres-fondateurs du Boppin Blues Band, demeurent fidèles au poste et responsables des arrangements des cuivres. Olivier Lizotte est au trombone basse, Norman Lachapelle, à la basse, Alain Bourgeois, à la batterie, Lorrie Goodman, dont ce n’est pas la première collaboration, à l’orgue, John Sadoway, au piano et Steve Soucy à différents claviers sur deux titres. Ce sont tous d’excellents musiciens alliant dynamisme, savoir-faire et expérience, Mike Goudreau n’attirant que les meilleurs, pour d’excellents résultats. Mike Goudreau & The Boppin Blues Band, un band cuivré de qualité, une musicalité qui swingue et qui vous fait passer par une gamme de grooves… et d’émotions authentiques.

http://www.mikegoudreau.com/

