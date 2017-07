Suivez-nous sur Facebook

Par Michel Donais, chef bloguiste chez Fréquences

Album : Condolences

Artiste : Wednesday 13

En Test : 2017 Vinyle double 45 RPM

Étiquette : Nuclear Blast

3992-7

La dernière offrande de Wednesday 13 est faite pour être jouée le plus démesurément fort que notre système de son le permet, et vous devez y ajouter deux petites coches juste pour être certain de démolir ce qu’il y a à démolir. Des lignes de basse de fou, des guitares assumées, des paroles fortes. Marilyn Manson peut aller se rhabiller! Ça frappe, ça tue, c’est noir et c’est juste beau. Pas parfait à mon avis, mais ce n’est pas mon travail de critiquer la musique!

Ça fait dorénavant douze ans que Poole a démarré le projet W13. Une dizaine d’albums de produits, c’est ce dernier disque qui est celui qui a monté le plus sur les palmarès aux R.-U., avec raison. C’est un superbe disque pour ceux qui apprécient le Goth/heavy métal. Tout y est et je ne sais pas comment en dire encore plus de bien… Ah… oui!

Ça sonne comment? C’est un disque double en 45 tours, édition limitée 500 copies grises. Le disque a un bruit de fond assez assumé, les faces durant une douzaine de minutes, les sillons sont un peu plus minces, ce qui augmente la quantité de bruit. Mais on l’oublie réellement rapidement dès que la musique débute. La musique n’est pas plus compressée que les fichiers maitres, tels que fournis dans le studio. Aucune compression supplémentaire de média n’est apparente, ce qui est totalement différent de la version numérique qui est compressée dans le tapis. La batterie est impressionnante, les instruments sont présents sans être omniprésents comme la version numérique. Les voix sont assumées. Félicitations à Chris «Zeuss» Harris, producteur de Rob Zombie, pour l’excellent travail de production! Wow! Dommage pour le bruit de fond. Tout le reste, impeccable! Ça déplace presque mes Between The Buried And Me pour la qualité de gravure. (NDLA : bien sûr que c’est compressé, c’est du Goth métal, mais ce n’est pas trop compressé)

Et si je veux m’amuser? Jouez-le à 33 tours.

L’album devient Doom Metal et c’est génial à écouter pour quelques chansons.

On achète si on aime Murderdolls (son groupe précédent),

Strapping Young Lad, Hellyeah, Testament.

Acheter le disque vinyle double chez Fréquences

Enregistrer