Suivez-nous sur Facebook

Le fabricant Magico est basé à Hayward en Californie. Il est réputé pour ses enceintes acoustiques fabriquées à partir de pièces d’aluminium moulées ou extrudées et de transducteurs de haute technologie. Dernièrement ce fabricant a remanié sa série S en version Mk II dont la dernière venue est l’enceinte S3 Mk II. Cette dernière est un modèle à trois voies et à quatre haut-parleurs dont deux pour les basses fréquences. La nouvelle S3 Mk II se situe entre la S5 Mk II et la S1 MK II. Toutes les améliorations apportées à cette série ont été appliquées à la S3 Mk II, ce qui comprend un nouveau transducteur de basses fréquences de 230 mm de diamètre ainsi qu’un nouveau transducteur de médium de 150 mm. Ce dernier comprend un cône qui est formé de multiples couches en fibres de carbone et une surface qui est traitée selon une technologie appelée « XG Nanographene ». Le tweeter est quant à lui un dôme en béryllium de 25 mm qui est recouvert d’une poudre de diamant. Sa sensibilité, sa dispersion et sa capacité à encaisser de la puissance ont été améliorées.

Comme pour tous les autres modèles de la série S Mk II, le corps monocoque de l’enceinte est moulé en une seule pièce en forme de demi-rouleau de 30 cm de diamètre. Les parois d’une une épaisseur de 12 mm sont obtenues à partir d’aluminium extrudé sous pression. Le filtre répartiteur de fréquences utilise des composantes allemandes de haute performance Mundorf dans une configuration appelée « Elliptical Symmetry Crossover ». L’enceinte Magico S3 Mk II est disponible en deux différentes finitions soit le M-Cast (satinée avec texture) ou le M-Coat (fini lustré miroir). Pour plus de renseignements sur les spécifications on clique sur le lien suivant www.magico.net.

