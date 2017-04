Suivez-nous sur Facebook

Bonjour à tous les passionnés de son.

Audio d’occasion est fier de vous annoncer l’arrivée des produits de la compagnie américaine MoFi Electronics, Ce sont surtout des préamplificateurs pour table tournante et des cartouches pour table tournante de qualité et entièrement conçus et fabriqués au USA. Des tables tournantes de qualité devraient rejoindre le catalogue de MoFi Electronics très prochainement.

Aussi nous sommes également très fiers de vous annoncer le retour de la marque allemande Elac en magasin.

Si vous désirez réécouter la paire d’enceintes Elac qui était au Salon de l’audio de Montréal n’hésitez pas à venir nous voir.

Stéphane

