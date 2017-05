Téléchargement

Un atout principal dans votre jeu musical

C’est toujours un plaisir pour moi de tester un appareil d’un fabricant bien de chez nous. L’entreprise Simaudio de Boucherville n’a plus vraiment besoin de présentation et sa réputation dépasse largement les frontières nord-américaines. Comme je suis assez familier avec les produits de cette marque, ce que l’on me propose de tester, cette fois-ci, c’est un appareil nommé Ace de la série MOON Neo. Ce mot anglais signifie, en français, un as ou le numéro 1 dans les jeux de cartes. En français, ce mot peut aussi signifier une personne qui excelle dans une activité comme par exemple un as du volant. Chez Simaudio, l’amplificateur Ace désigne un appareil qui peut exceller dans le domaine de la reproduction musicale. Mais comme il doit faire face à plusieurs types de sources autant analogiques que numériques, nous pouvons aussi le surnommer tout-en-un. Voyons ensemble si le MOON Neo Ace est vraiment un as dans toutes les facettes de la reproduction musicale et plus particulièrement dans celui de la musique numérique que l’on surnomme aussi la musique dématérialisée.

Qu’est-ce que l’on entend par un appareil tout-en-un ?Dans les années 1950-60, on aurait pu considérer comme un appareil tout-en-un la bonne vieille console de nos parents du type buffet qui comprenaient un tourne-disque, un amplificateur-récepteur AM / FM et une paire d’enceintes acoustiques à chaque bout du meuble. Dans les années 1990, c’était plutôt un amplificateur intégré qui comprenait aussi une mécanique de lecture pour les CD. Mais de nos jours, et avec la musique que l’on dit dématérialisée et même avec le retour du vinyle, un appareil tout-en-un doit pouvoir traiter plusieurs types de sources autant dans le domaine du numérique que de l’analogique. C’est ce que le MOON Neo ACE (A Complete Experience) propose. Mais, est-ce possible de le faire sans pour autant sacrifier les performances et la sonorité tant recherchées par les audiophiles ?

Un as musical ou technologique ?

Selon moi, les deux à la fois. Si on décrit le MOON Neo ACE de façon simplifiée, il s’agit essentiellement d’un préamplificateur numérique-analogique et d’un amplificateur de puissance installée dans un même boîtier. La technique moderne de la miniaturisation des circuits avec des composants montés en surface permet à ce seul et unique boîtier d’intégrer plusieurs modules avec différentes fonctions, un peu à la manière d’une carte mère d’ordinateur. En ouvrant le couvercle de l’ACE, on peut y déceler une section de conversion numérique-analogique communément appelée DAC (Digital to Analog Converter), un circuit pour la réception Bluetooth, un autre pour la communication WiFi, un circuit pour la connectique USB et un module MiND (Moon intelligent Network Device) pour la lecture de musique en réseau. Le MiND permet même la réception de la radio Internet et l’écoute de la musique en continu par abonnement sur des sites comme Tidal et prochainement, Deezer.

Ajoutez à tout cela un circuit d’entrée phono destinée au tourne-disque, des entrées de lignes analogiques ainsi qu’une prise pour le casque d’écoute et vous avez la totale. Que le propriétaire du MOON Neo ACE soit jeune et ait une collection de fichiers musicaux téléchargés sur son ordinateur ou qu’il soit mature comme moi avec une importante collection de CD enregistrés sur un serveur musical, l’amplificateur ACE va combler les besoins de presque tous les types d’utilisateurs répartis sur plusieurs générations. Mais ce qui me semble le plus paradoxal, c’est de constater que le retour des entrées phonos sur les amplificateurs intégrés est dû, en partie, à une génération montante de jeunes qui redécouvrent le disque de vinyle comme support musical.

Les entrailles de la bête

Simaudio nous a habitués à une qualité de construction irréprochable et l’amplificateur ACE ne fait pas exception. Tout le boîtier est construit de manière à éliminer le plus possible les vibrations internes qui peuvent affecter les circuits par un effet de microphonie. En ouvrant le solide couvercle, on accède à de multiples circuits internes dont l’alimentation est généreuse et parfaitement régulée comme à l’accoutumée. Les circuits analogiques sont, en partie, indépendants des circuits numériques qui sont montés sur des plaquettes différentes. Donc, pas de souci de pollution électronique de ce côté. L’intégration d’une multitude de pièces miniaturisées sur ces circuits imprimés est impressionnante et selon les dires de Simaudio, toutes les plaquettes sont fabriquées localement par un sous-traitant de Brossard. Si vous aimez les scoops, chez Simaudio des démarches sont entreprises pour obtenir une machine SMT (Surface Mount Technology). Cette acquisition va lui permettre d’être plus efficace lors de l’étape du prototypage et d’être moins tributaire des délais de production de la part du sous-traitant. Le circuit de conversion numérique-analogique fait appel à une excellente puce ESS Sabre 9010 qui sert aussi de filtre numérique. Cette dernière peut traiter tous les types de fichier PCM jusqu’à une résolution de 32 bits / 384 kHz ainsi que les DSD 64, 128 et 256 sur l’entrée USB, une caractéristique qui est maintenant standardisée sur tous les appareils MOON possédant un circuit de conversion N-A.

Devant comme derrière

La face avant de l’amplificateur ACE est typique de la série Neo avec une partie centrale qui comprend tous les boutons de contrôle et le gros potentiomètre sur la droite. Ce dernier n’est pas un contrôle de volume standard et motorisé comme sur certains appareils MOON, mais un modèle dérivé du E-Vol utilisé dans la série haut de gamme MOON Evolution. Un écran OLED situé au centre de la façade est assez facile à consulter à distance et informe sur toutes les fonctions de l’appareil ainsi que sur leurs multiples ajustements.

À l’arrière, la connectique est de qualité et plaquée or pour les prises du type RCA. Du côté analogique, elle comprend quatre entrées dont une phono à aimant mobile MM (Moving Magnet) et une, à l’avant, sous forme de prise mini jack 3,5 mm pour les lecteurs nomades. Une sortie à gain variable, nommée Pre-Out / Sub-Out, est prévue pour la bi-amplification ou pour y brancher un caisson de graves. Les entrés numériques sont très complètes avec deux entrées optiques Toslink, deux S/PDIF coaxiales sur prises RCA, une connexion USB et une connexion Ethernet sur prise RJ45. On y trouve également une borne filetée pour l’antenne WiFi et une prise RS232 pour les diagnostiques et / ou la mise à niveau de l’appareil. Cette connectique se complète par trois prises Simlink pour relier, en chaîne, l’amplificateur ACE à d’autres appareils de la série MOON Neo.

L’application MiND

Une application a été spécifiquement développée pour le module MiND afin de vous permettre d’utiliser votre tablette ou votre téléphone intelligent comme centre de contrôle intégral pour l’amplificateur MOON Neo ACE. Elle est disponible gratuitement en version Android sur le site Google Play et en version iOS sur l’Apple Store. Cette application permet non seulement de naviguer dans votre réseau Internet pour trouver des fichiers musicaux, mais aussi de contrôler le volume de l’amplificateur ACE. Donc, vous n’avez plus besoin de jouer avec deux ou trois télécommandes parce que tout se passe entre vos mains et sur un seul écran. Les boutons situés à l’avant de l’amplificateur permettent de naviguer à travers ses menus d’ajustements offrant, entre autres, la possibilité d’ajuster le gain de chaque entrée et de la renommer selon vos préférences.

À l’écoute de ce tout en un de la musique

J’ai pu tester avec succès toutes les entrées numériques y compris la connectique sans fil Bluetooth. Ces entrées sont toutes efficaces, mais j’ai surtout concentré mes écoutes en utilisant la connexion Ethernet et l’application MiND. Son interface visuelle m’a permis d’aller chercher des albums copiés sur mon serveur musical. Je débute mes écoutes avec un CD d’une des reines de la pop anglaise, mais qui ne donne pas dans la facilité de la musique commerciale : Kate Bush et j’ai choisi son album double Aerial, qui a une sonorité très douce et légèrement opaque, pour tester la verve et la transparence du MOON Neo ACE. Cet album a acquis une nouvelle vie et j’ai pu redécouvrir des détails qui ont été jusqu’à maintenant escamotés. Bref, l’amplificateur ACE possède un niveau de transparence qui permet de rehausser certains enregistrements sans exacerber leurs défauts ou faiblesses. Sa transparence m’a même permis de détecter parfaitement la différence de sonorité entre son convertisseur N-A interne et celle d’un convertisseur externe beaucoup plus cher que l’ACE. Je peux donc vous confirmer que la section amplificatrice de ce tout-en-un ne sera jamais une limite à un changement ultérieur des sources, qu’elles soient numériques ou analogiques.

Je poursuis toujours dans le domaine de la musique anglaise avec Alt-J, un de mes groupes préférés. Son album intitulé This is All Yours est son deuxième opus qui défie les codes de l’écriture de la pop. Sur cet enregistrement, les protagonistes du groupe sont accompagnés de quelques bons musiciens invités dont les arrangements confèrent une saveur médiévale à certaines pièces. Conséquemment les instruments à cordes, à vents et les cuivres sont tous très bien restitués par l’ACE qui respecte leurs timbres intrinsèques. La dynamique est au rendez-vous et la réponse en fréquence ne semble souffrir d’aucune limite à ses extrémités. Le chanteur et guitariste Joe Newman est bien au premier plan avec une présence remarquable d’une image stéréophonique bien étagée en largeur comme en profondeur.

Plusieurs albums et différents styles de musique ont été utilisés dont, entre autres, du jazz et du classique. Je vais donc terminer ce descriptif avec une pièce classique que j’affectionne particulièrement pour tester la dynamique et l’étendue des basses fréquences dans des équipements haute-fidélité. Il s’agit de Fanfare for the Common Man du compositeur américain Aaron Copland, interprétée par le Minnesota Orchestra dirigé par Eiji Oue. Cet enregistrement sur étiquette Reference Recordings est représentatif de la puissance qu’un grand orchestre symphonique peut générer. Les 50 watts par canal de l’ACE n’ont aucune difficulté à reproduire l’impact du gros tambour situé tout au fond de la salle. L’orchestre s’étend majestueusement devant moi et l’effet de profondeur me laisse percevoir facilement les différentes sections de l’orchestre. Les violons sont bien situés au premier plan alors que les cuivres rutilants sont parfaitement localisés aux 2/3 de la salle. Sur les pièces enjouées, les écarts dynamiques sont fulgurants et me donnent la chair de poule. Les pièces plus calmes ne perdent aucun détail, même dans les passages les plus doux. Décidément, ce tout-en-un ACE est vraiment un as pour jouer tous les types de musique que ce soit à partir d’un CD, d’un vinyle ou d’un serveur musical.

Conclusion

Il y a 5 ou 6 ans, un produit comme le MOON Neo ACE n’aurait probablement pas été pensable. Grâce à la technologie actuelle, Simaudio vous l’offre avec un degré d’intégration et de performance hors du commun. Évidemment toute cette technologie a un prix, mais il faut considérer le fait que vous obtenez l’équivalant d’une demi-douzaine d’appareils en un seul boîtier et que vous faites des économies appréciables en éliminant toute une panoplie de câbles de liaison. Son interface est assez simple à utiliser et sa conception vous facilite la vie sur le plan de la réseautique. Je trouve que sa sonorité est très relevée selon mes critères d’audiophile, mais aussi en tant que mélomane. De plus, vous encouragez une entreprise bien de chez nous qui fabrique localement des produits fiables et offre une garantie de 10 ans. L’amplificateur ACE est assurément une solution à prendre en compte pour un achat qui perdurera dans le temps. Mais ne me croyez pas sur parole, allez chez un revendeur MOON et faites-en vous-même l’essai. Comme on le dit souvent, un essai vaut mille mots.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Prix : 4 200 $

Garantie : 10 ans, pièces et main-d’œuvre et 3 ans pour les pièces mécaniques

Fabricant/distributeur : Simaudio, Tél. : 450.449.2212, www.simaudio.com

