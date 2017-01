Suivez-nous sur Facebook

Voici la suite sur notre reportage sur les exposants du salon TAVES 2016. Nous sommes à la troisième journée de cet évènement qui se tenait les 28, 29 et 30 octobre derniers au complexe Sheraton/Best Western de Richmond Hill en Ontario. Sur certaines de ces images, des exposants et employés de l’évènement vous seront présentés.

(Photos: Michel Dallaire) Cliquez sur les photos pour les agrandir.



L’espace Oppo avec des baladeurs et des casques d’écoute.

Trois charmantes employées du kiosque d’information du TAVES 2016.

L’auteure-compositrice et pianiste Anne Bisson dont les albums

sont disponibles autant en CD, en vinyle qu’en fichiers haute résolution.

L’espace Erikson avec des casques d’écoute Master & Dynamic et des baladeurs Teac.

L’espace Erikson avec un tourne-disque Teac et un amplificateur de casque Arcam rHead.

L’espace Samsung avec ses écrans OLED 4K.

L’espace Samsung avec son grand écran courbé.

L’espace Paradigm avec le nouvel amplificateur intégré Anthem IA 80.

L’intégré Anthem IA 80 avec des sources numériques PS Audio et Bluesound.

Le marché du vinyle occupe une place de choix au TAVES 2016.

L’espace du distributeur Winn Audio avec les immenses enceintes allemandes Tidal et les somptueuses électroniques Golmund.

L’espace Winn Audio avec des câbles haut de gamme.

L’espace Winn Audio avec des enceintes Tidal «plus abordables».

Une chaîne Hi-Fi complètement danoise composée des enceintes Dali Epicon 2 accompagnées des excellentes électroniques Lyngdorf. Cet ensemble inclut le système Lyngdorf de correction acoustique pour s’adapter à la salle d’écoute.

L’espace du fabricant canadien Focus Audio qui comprend sa grandiose enceinte Master 2 alimentée par ses amplificateurs à lampes Litz Concerto.

Les électroniques compactes exaSound conçues et fabriquées en Ontario. Ici, on les voit en démonstration avec un amplificateur Pass Labs et des panneaux Magnepan.

