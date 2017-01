Suivez-nous sur Facebook

Le fabricant britannique Musical Fidelty est reconnu pour ses approches innovatrices en termes d’amplification depuis le milieu des années 80. À cette époque l’entreprise du désormais légendaire Antony Michaelson s’est fait connaître grâce à son iconique intégré A1 de 20 watts par canal fonctionnant en pure classe A. Depuis plusieurs modèles à transistors fonctionnant en classe A/B ont vu le jour incluant des circuits hybrides avec des lampes dans leurs circuits. C’est ainsi que l’on a vu naître et même renaître la série Nu-Vista qui utilise des petites lampes NOS (New Old Stock) de grade militaire dans leur circuit de pré-amplification. Depuis quelques années les produits Musical fidelty n’étaient plus représentés au Canada ni même aux États-Unis mais c’est maintenant un dossier réglé. La distribution au Canada et aux USA est dorénavant assurée par Plurison ainsi que sa filiale américaine Audio Plus Services. Dans ces conditions, il est certain que le service après-vente sera effectué par une équipe professionnelle hors pairs.

