Suivez-nous sur Facebook

Un design avancé offrant un son propre

et une connectivité Bluetooth®

La société Onkyo & Pioneer a tout récemment annoncé un nouveau récepteur stéréophonique, le SX-10AE. Celui-ci produit des sons vivants et intenses ainsi que des graves profondes grâce entre autres aux caractéristiques suivantes : son DirectX Energy Design et ses 100 W par canal (6 ohms, 1 kHz, THD 1.0 %, topologie 2 canaux). Ses quatre entrées audio analogiques (CD, réseau, Line 1, Line 2) permettent aux propriétaires de se connecter à leur source de musique préférée, tandis que sa connectivité Bluetooth® offre une option de transmission sans fil.



Le SX-10AE bénéficie de l’héritage de l’expérience de Pioneer en design (conception) car chaque pouce du châssis a été conçu afin de créer un son de qualité, y compris un chemin de transmission du signal plus court, une mise à la terre propre ainsi qu’une structure rigide avec un amortissement amélioré. L’amplificateur discret est muni du design Direct Energy des récepteurs audiovisuels haut de gamme de Pioneer offrant une reproduction fidèle du contenu audio.

La technologie sans fil Bluetooth® intégrée (version 4.2) peut facilement diffuser des chansons à partir de périphériques compatibles et des profils A2DP et AVRCP, avec prise en charge des codecs SBC et AAC.

Le syntoniseur AM / FM du SX-10AE est livré avec 40 pré-réglages afin d’en faciliter l’accès. La fonction de réglage automatique offre également aux utilisateurs la possibilité de trouver facilement des stations dans leur région. La fonction Auto Standby, fort pratique, permet aux utilisateurs de programmer une coupure automatique après avoir été laissés sans contrôle pendant une durée prédéterminée.

Cet appareil est maintenant offert au Canada au prix de 329,99 $.

Pour de plus amples informations, rendez-vous au :

http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Home