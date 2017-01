Suivez-nous sur Facebook

Du nouveau directement de chez REGA, UK

Dernière ligne droite avant le début de l’année 2017 et on a tous hâte de savoir ce que le monde de l’audio nous réserve et nous offrira pour cette nouvelle année. Si on regarde de l’autre coté de l’Atlantique et plus précisément en Angleterre, la compagnie REGA prépare un petit je-ne-sais-quoi qui risque de nous plaire.

En effet côté amplificateur, nous avons pu voir évoluer le modèle Brio sous différentes facettes et voilà que pour 2017, REGA prépare une nouvelle mouture de son amplificateur intégré d’entrée de gamme, le tout nouveau, tout beau BRIO.

Nouveau design plus épuré, apparition de la prise pour casque d’écoute en façade (enfin diront certains) apportant un son vraiment silencieux et détaillé, amélioration des pièces d’aluminium afin de dissiper la chaleur de manière optimale et apparemment, ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Nous attendons impatiemment son arrivé en sol canadien pour faire plus de tests et de sessions d’écoute.

En attendant, bon magasinage du temps des Fêtes, et n’hésitez surtout pas à consulter la magnifique liste que vous a concocté votre magazine favori.

