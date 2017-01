Suivez-nous sur Facebook

Un ajout à l’offre des casques d’écoute chez B&W

Dessiné par l’équipe responsable de la fameuse enceinte 800 D3, voici le dernier arrivé des casques d’écoute chez B&W. Le P9 Signature est le modèle le plus évolué de ce fabricant britannique. Sa bande support pour la tête, ses coquilles et leurs coussinets d’oreilles sont fabriqués à partir de cuir de veau saffiano. Afin d’augmenter le confort de la mousse mémoire a été intégrée aux parties en contact direct avec la tête et les oreilles.

À l’intérieur un nouveau transducteur de 40 mm est utilisé avec une suspension qui ressemble à celle d’un haut-parleur. Il est légèrement incliné par rapport aux oreilles pour offrir une ouverture d’écoute comme lorsque vous écoutez des enceintes en face de vous. Le P9 Signature est pliable et livré avec un étui pour le transport. Pour de plus amples renseignements il suffit d’adresser le lien suivant.

http://www.bowers-wilkins.com





