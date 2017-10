Suivez-nous sur Facebook

…avec le Huffington Post avant son concert de lancement le 20 octobre

Montréal, le 16 octobre 2017 : Indie Montréal et son département IMTL Presse sont heureux de vous annoncer la sortie du futur album de Laetitia Zonzambé en pré-écoute exclusive avec le Huffington Post. Ce nouvel album, Sanza Soul, sera officiellement lancé le 20 octobre 2017 au O Patro Vys à Montréal à partir de 20h30. L’album est déjà disponible en précommande sur Bandcamp et sur iTunes.

Laetitia sera également en concert à Saint Jean Sur Richelieu au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean le 26 octobre. Sa performance sera pour l’occasion retransmise en direct sur Facebook!

Enfin elle a été retenue pour le grand rendez-vous nord-américain des musiques du monde Mundial Montreal se déroulant du 14 au 17 novembre prochain à Montréal.

L’album a été réalisé en collaboration avec l’auteur compositeur Congolais Fredy Massamba. Internationalement reconnu, l’auteur compositeur basé à Bruxelles a travaillé avec les plus grands producteurs américains comme Russel Elevado. Massamba intervient sur 3 titres en featuring et a participé à la co-réalisation ainsi qu’aux arrangements de l’album avec Stéphane Petrocca (bassiste de l’album qui a aussi composé la musique du titre « Siriri ») et Laetitia. Vox Sambou, membre fondateur du collectif Nomadic Massive, a également travaillé avec Laetitia pour donner naissance à la chanson « Ta Gni ».

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de le découvrir, nous vous invitons à visionner le vidéoclip du single Sanza sorti cet été pendant les FrancoFolies de Montréal.

Écoute exclusive cliquez ici

SHOW DE LANCEMENT

Montréal

Vendredi 20 octobre 2017

O Patro Vys

356 Avenue du Mont-Royal E

20h30

Gratuit et ouvert à tous

• • •

Saint-Jean-sur-Richelieu

Jeudi 26 octobre 2017

Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean

190 Rue Laurier

Portes : 17h || Show : 18h

Show en Facebook Live

• • •

Festival Mundial Montreal

Du 14 au 17 novembre 2017