Suivez-nous sur Facebook

Cliquez sur les photos pour les agrandir (Photos Michel Forbes)





Montréal, 18/07/2017. Le groupe ORA est formé de chercheurs montréalais en nanotechnologie dont les travaux portent sur l’utilisation du graphene dans le domaine de l’audio. Ce matériau a été découvert en 2004 par les professeurs Andre Geim et Kostya Novoselov de l’Université de Manchester alors qu’ils faisaient des recherches sur l’oxyde de graphite. Le graphene serait 25 fois plus solide et 200 fois plus rigide que le métal tout en étant quatre fois plus léger.

Les chercheurs du groupe ORA affiliés à l’Université McGill ont misé sur ces propriétés afin de mettre au point un matériau composite qui utilise le graphene. Ainsi le GrapheneQMD est utilisé pour former des membranes de haut-parleurs apparemment plus rigides, plus légères et donc plus performantes que celles des autres matériaux employés jusqu’à maintenant.

Les travaux actuels du groupe ORA ont mené à un prototype de casque d’écoute dont la membrane du micro-transducteur est formée à partir du GrapheneQMD. D’autres applications pourraient trouver preneurs dans le domaine de l’audio mais pour l’instant chez ORA, on s’attarde à trouver du financement sur Kickstarter afin de produire à plus grande échelle le casque d’écoute Graphene Audio.

Le 18 juillet dernier, le groupe ORA avait réquisitionné la boutique Art et Son située au 5448 du boulevard Saint-Laurent à Montréal pour y tenir un évènement spécial du genre dégustation de vins et fromages. On y présentait d’ailleurs le prototype du casque d’écoute Graphene Audio et les représentants sur place se faisaient un plaisir de répondre à nos questions concernant la technologie employée pour obtenir le GrapheneQMD.

Sur la photo de groupe, on peut voir de gauche à droite Robert Sutcliffe, propriétaire de la boutique Art et Son, suivi de certains membres du groupe OR A dont Ari Pinkas, responsable du développement des affaires, Robert-Eric Gaskell, Ph.D. et ingénieur du son, Sergii Tutashkonko, Ph.D. en nanotechnologie et Félix, un jeune ingénieur en mécanique. Deux autres personnes du groupe ORA ne figurent pas sur cette image et il s’agit de Kaiwen Hu, Ph.D. en science des matériaux ainsi que Raed Adbo, chercheur associé.

www.artetson.ca

www.ora-sound.co

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer