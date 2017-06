Suivez-nous sur Facebook

Chez le fabricant KEF la recherche et le développement qui ont donné naissance aux transducteurs des séries Blade, The Reference, R Series de même que la petite LS50, se répercutent maintenant dans la nouvelle série d’entrée de gamme appelée Q Series. Pour cette série de nouveaux transducteurs coaxiaux ont été mis au point par les ingénieurs de KEF et utilisés dans une gamme comprenant au total six modèles.

Trois modèles sont du type colonne avec un transducteur coaxial pour les hautes et le médium, un woofer actif pour assurer les basses fréquences et deux woofers passifs pour augmenter la réponse en fréquences dans le bas du spectre. Les deux autres modèles du type étagère se différencient par leur volume et le diamètre de leur transducteur coaxial.

Le dernier modèle est prévu comme enceinte de centre pour les dialogues en utilisation cinéma-maison.

D’autres améliorations techniques ont été apportées notamment aux transducteurs Uni-Q et pour voir tous les détails ainsi que des images sur cette nouvelle série Q il suffit de copier/coller le lien suivant.

Site Internet: Kef Q Series

Enregistrer

Enregistrer