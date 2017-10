Suivez-nous sur Facebook

Kanta est la toute dernière enceinte à intégrer la Collection Home Classique de Focal. Tout dans cette nouvelle enceinte est orienté vers la performance : nouveau matériau, design au service de l’efficacité.

Avec Kanta N°2, Focal crée à nouveau l’événement en présentant un produit très original, concentrant encore de nouvelles innovations qui valorisent pleinement l’acoustique. Kanta est tout entière dédiée à la performance : l’efficacité acoustique dans tous ses détails.

Kanta se destine aux amoureux de la musique, qui souhaitent avant tout acquérir une enceinte au son exceptionnel et pur dans un volume contenu. La taille est donc un critère essentiel qui a présidé à la conception de Kanta : la maîtrise du volume a dicté toutes les recherches des ingénieurs de Focal. Chaque détail du design est donc lié à la performance. Le vrai passionné de musique, connecté et technophile, sera satisfait de trouver une enceinte à son image, qui s’intègrera facilement à son intérieur.

L’ennemi de la musique : la distorsion

Kanta s’inscrit dans la continuité des innovations lancées avec Utopia Evo et Sopra. Les ingénieurs R&D de Focal s’attachent toujours à réduire la distorsion, qui, en musique, est l’ennemi de l’émotion.

Dans cette enceinte, le registre des aigus est restitué par un tout nouveau tweeter en béryllium pur. Ce tweeter IAL 3 combine les principes des tweeters IAL (Infinite Acoustic Loading) et IHL (Infinite Horn loading), qui tous deux favorisent l’absorption des ondes, pour abaisser la fréquence de résonance du tweeter.

Cliquez sur la photo pour l’agrandir

Le mariage unique du béryllium et du lin

Pour la première fois dans une enceinte Focal, un haut-parleur à membrane sandwich Flax est associé au tweeter en béryllium ! Le lin répond en effet aux exigences de l’équation : faible masse / rigidité / amortissement, dont le résultat est la clarté et la précision du son. Fabriquée en France et brevetée, la membrane en lin a déjà fait ses preuves dans les haut- parleurs Focal, pour la maison et l’automobile. Cette combinaison unique Flax / Béryllium donne à la musique une chaleur et une musicalité incroyables.

Avec Kanta, le Flax donnera plus encore toute la mesure de ses performances ! Le haut-parleur dédié au registre médium reprend la technologie devenue incontournable chez Focal : la suspension TMD (Tuned Mass Damping). Tous les haut-parleurs de Kanta sont également équipés du moteur NIC (Neutral Inductance Circuit), qui stabilise le champ magnétique, de façon à obtenir un son parfaitement défini et un grave mieux contrôlé.

Un élément clé de Kanta : son ébénisterie

À l’évidence au premier coup d’œil, Kanta casse les codes en matière design. Elle affiche un style très marqué, dont chaque détail se met, comme toujours chez Focal, au service de la performance acoustique. Tout est travaillé pour apporter douceur et chaleur au son : densité et rigidité des matériaux de la façade comme de la coque, angles doux et un double évent.

Recherche dans les matériaux pour accroître la performance

Côté innovation, la contrainte appelle la technologie… L’objectif était d’allouer au grave un volume réduit de façon à respecter les critères de compacité. Les ingénieurs ont d’abord porté leur attention sur la façade de l’enceinte. Ils ont donc sélectionné un nouveau matériau, favorable aux paramètres acoustiques. La façade est donc moulée d’un seul bloc en polymère haute densité HDP (High Density Polymer) : ce matériau présente des performances accrues par rapport au MDF, employé jusqu’à présent. Il est 70 % plus dense que le MDF, 15 % plus rigide et offre 25 % d’amortissement en plus. Ajoutons que la façade a été dessinée d’un seul bloc, ce qui supprime tout phénomène de diffraction du son.

Des détails qui font l’excellence

Les ingénieurs ont renouvelé leur choix du Focus Time, désormais cher à Focal : il corrige l’alignement des haut-parleurs, qui se trouvent ainsi à la même distance de l’oreille.

La coque arrière de l’ébénisterie, quant à elle, est réalisée d’un seul tenant en bois moulé, pour plus de rigidité. Kanta intègre la technologie Power Flow avec deux évents, situés en face avant et face arrière pour limiter le phénomène de compression dans le grave.

Le piétement en Zamac sait se faire remarquer, avec beaucoup de caractère, et une forme qui vient souligner la personnalité de l’enceinte. Avec ses pointes et les coupelles, le pied apporte à l’ensemble une grande stabilité mais surtout présente une empreinte au sol très faible. Derniers détails : la plaque de verre sur le dessus, d’une grande élégance, et les porte-tissus de type béret magnétiques. Une fois ôtés, ils révèlent la membrane en lin des haut-parleurs, l’ultime touche design qui confère à Kanta son style unique !

Made in France évidemment

À tous points de vue, Kanta répond aux critères de l’ADN Focal. Cette nouvelle enceinte est fabriquée en France. La membrane sandwich en lin et les haut-parleurs sont fabriqués dans les ateliers de Saint-Étienne. D’autres composants sont également français.

Kanta est à la fois un concentré de technologies et affirme une identité forte. Elle s’inscrit pleinement dans la collection Home Classique de Focal, entre Utopia et Sopra d’une part, et Electra, Aria et Chorus d’autre part.

De nombreuses finitions

Les finitions pour Kanta N°2 permettent de nombreuses combinaisons, pour s’intégrer à tous les intérieurs et satisfaire tous les goûts.

La coque arrière existe en finition laquée Black High Gloss et plaquée bois noyer (Walnut). Pour chacune d’elle, quatre couleurs de façade peuvent être associées, en deux finitions.

Avec la coque Black High Gloss : 4 façades Carrara White, Gauloise Blue, Solar Yellow, Black Lacquer en finition High Gloss.

Avec la coque finition bois : 4 façades Ivoire, Warm Taupe, Gauloise Blue, Dark Grey en finition mate.

Prix de vente : 11 999 la paire

Disponibilité : octobre 2017