Suivez-nous sur Facebook

En spectacle

20 avril Québec – Petit Champlain

29 avril Montréal – L’Astral

6 mai Maskinongé – Magasin Général Lebrun

9 juin Aylmer – Festival folk et guitare

Montréal, mars 2017 – L’as-harmoniciste Guy Bélanger, qui recevait tout récemment le prix André-Gagnon 2016 de la SPACQ (Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec), est reconnu pour sa sensibilité, sa générosité, son talent. Il est admiré pour sa capacité de sauvegarder la sincérité dans la virtuosité. Cumulant les prix et les distinctions, celui à qui l’on doit notamment la trame sonore des films Gaz bar blues et Les Mauvaises Herbes de son frère Louis, lance son 7e album en carrière : Traces & Scars. Guy présentera l’essentiel de ce nouvel album sur scène le

20 avril au Petit Champlain de Québec et le 29 avril à L’Astral de Montréal. Retrouvez toutes les dates de la tournée au www.guybelangermusic.com

Traces & Scars célèbre le talent de compositeur de Guy Bélanger. Ce septième disque a été créé lorsque l’artiste célébrait de grandes victoires personnelles mais vivait aussi des deuils profonds. « Ce titre traduit bien l’exercice auquel je me suis prêté sur cet album. De faire face, d’assumer et de retrouver mes traces. Les cicatrices sont la signature des combats menés et à jamais gravés », précise le musicien. Traces & Scars recèle dix pièces instrumentales qui naviguent entre folk et blues ainsi que deux superbes chansons dont l’une interprétée par Luce Dufault. Guy Bélanger y est accompagné de « son équipe de choc » composée d’André Lachance (guitares), Marc-André Drouin (basse, guitares et piano) et Michel Roy (batterie et percussions). De plus, des musiciens émérites, croisés au fil de ses voyages et tournées, l’ont rejoint. Le violoncelliste Eric Longsworth et le guitariste Preston Reed sont du nombre. Aussi, le guitariste Kaven Girouard et le percussionniste Paul Picard, que Guy Bélanger a rencontrés alors qu’il était musicien invité sur la récente de tournée québécoise de Céline Dion, prêtent aussi leur talent à Traces & Scars.

Cet enregistrement inspiré, lumineux, dédié à l’ami Bob Walsh (1947-2016), présente le meilleur du gentleman harmoniciste et compositeur, dont le plaisir de jouer est évident, intact, plus de 40 ans après ses débuts.

Coup d’œil jeté sur les 12 titres de Traces & Scars, par Guy Bélanger :

MY DEAREST FRIEND Une petite pièce toute simple pour laisser parler l’harmonica et exprimer ma peine, ma gratitude et l’immense vide laissé par le départ de mon grand frère Bob Walsh… Je te remercie et te souris.

BETTER DAYS La musique a toujours été pour moi le meilleur remède pour traverser des périodes plus difficiles. L’harmo avec un sourire. Je la dédie à mes « British buddies », Tiffany & Danny Roach.

FAT BOY Au festival musical Rochefort en Accords, en France, j’ai fait la rencontre de Preston Reed, musicien américain maintenant établi en Écosse, connu comme l’un des précurseurs du style tapping sur guitare acoustique. Un grand privilège que cet échange guitare et harmonica.

LES MAUVAISES HERBES Version revisitée du thème créé pour le film du même nom de Louis Bélanger. Thanks bro !

LITTLE HEART Le photographe Olivier Longuet m’a fait découvrir le chanteur néo-zélandais Delaney Davidson. Cette chanson est gravée dans ma mémoire et je voulais partager avec vous ce coup de cœur.

SEE THE LIGHT J’ai eu le grand honneur d’accompagner Céline Dion lors de sa tournée d’été 2016 et j’ai fait la rencontre, entre autres, du guitariste Kaven Girouard qui est venu déposer ses guitares sur cette pièce.

TRACES & SCARS Toujours à Rochefort, je me suis lié d’amitié avec de superbes musiciens dont le grand violoncelliste Eric Longsworth. Déjouant la distance qui nous sépare, voici sa magnifique collaboration !

COMMON GROUND Une page dans le processus de création. Le plaisir de se retrouver avec mes amis musiciens dans mon garage et être en phase.

KALAW (village de Birmanie) – J’ai souvent l’occasion, depuis 2003, de travailler pour le cinéma et la télévision avec le guitariste et compositeur Claude Fradette. Cette adaptation d’une de ses pièces illustre à merveille le grand talent de mon ami !

WHO’S LEFT STANDING Sur chacun de mes albums précédents, je me suis toujours fait le plaisir d’inviter de grandes voix féminines. Cette fois-ci mon amie, l’unique Luce Dufault, m’a fait l’honneur d’accepter de chanter cette si belle chanson un peu obscure du groupe texan Storyville !

NITASSINAN Ce grand territoire situé dans le nord-est du Québec a été depuis 8 000 ans une terre jalousement gardée par les Innus. Ayant partagé très souvent la scène avec des musiciens montagnais, cette pièce de mon ami André Lachance décrit très bien nos liens d’amitié avec eux. Kwei !

HOT TIME Inspiré des rythmes chauds de la Louisiane, un peu de « Voodoo Dance ». Peut aussi décrire un endroit où se réfugier quand nos cœurs prennent froid.

Site Web: Guy Bélanger

Facebook: Guy Bélanger

