Suivez-nous sur Facebook

(Cliquez sur la photo pour l’agrandir).

Le modèle Pianosa est l’héritière directe des caractéristiques techniques et du design développé pour Mediterraneo et Giglio et offre une combinaison unique de son de qualité, de matériaux et d’élégance. Les courbes de Pianosa sont nécessaires pour obtenir une rigidité supplémentaire, permettant de combiner la conception technique avec des lignes élégantes et soyeuses. Le bloc d’alimentation et le moteur s’inspirent du modèle Giglio et sont optimisés pour la reproduction sonore avec des nouveaux matériaux choisis, tel que la nouvelle base en MDF.

Distribué au Canada par Tri-Cell Enterprises

Site Internet Gold Note

