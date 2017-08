Suivez-nous sur Facebook

(Cliquez sur les photos pour les agrandir)

Seattle, WA & Bangkok, Thailand – Genesis Advanced Technologies (USA) et Brilliance Music (Thailand) sont fiers d’annoncer la sortie d’un nouveau disque de qualité audiophile intitulé Live at Bernie’s. Le Anne Bisson Trio : Four Seasons in Jazz est le produit d’une collaboration incroyable des meilleurs musiciens du Canada avec les meilleurs ingénieurs à Hollywood.

« C’était une chance qui ne pouvait pas être refusée. Une opportunité trop bonne pour être manquée, » dit Gary L. Koh, le concepteur et chef de la direction de Genesis Advanced Technologies, et amateur de musique autoproclamé et fan de Bernie Grundman à propos du parrainage de l’album. « Anne aborda l’idée de faire un Four Seasons in Jazz il y a près de deux ans, et lorsque Bernie a accepté de le faire directement au disque, je sauté sur l’occasion. »

L’idée de Gary L. Koh et de son ami de longue date et du distributeur thaïlandais Wuti Larnroongroj, pour la production de cet enregistrement s’est concrétisé suite à un heureux hasard, à des réunions fortuites et des opportunités saisies, puis un travail acharné et une persévérance pour la réalisation de l’album.

La chanteuse-pianiste canadienne de jazz Anne Bisson et ses collaborateurs musicaux ont été enregistrés directement sur disque (direct-to-disk) pendant deux jours par Bernie Grundman à son studio Bernie Grundman Mastering à Hollywood, CA. Co-produit avec Bisson, l’ingénieur de son légendaire Micheal C. Ross a utilisé une chaîne d’enregistrement 100 % analogique directement au système de découpe d’enregistrement analogique de Grundman pour capturer de façon réaliste tous les moments glorieux.

« Lorsque l’on m’a demandé si je voulais faire un album en direct avec Bernie Grundman, j’ai répondu ‘Certainement ! Oui ! » dit Anne Bisson à propos de l’album, « je n’avais aucune idée de quel type d’engagement et de préparation cela prendrait, mais bien, nous l’avons fait ! Moi et mes deux merveilleux acolytes, Jean-Bertrand Carbou et Pierre Tanguay, qui m’ont inspiré à chaque prise. »

« Je connais Bernie Grundman depuis de nombreuses années. Il fait tout le mastering des albums en langue thaïlandaise que je produis. Quand mon ami de longue date Gary lui a demandé s’il ferait un autre album Live at Bernie’s, j’étais emballé par l’idée. », dit Wuti Larnroongroj de Brilliance Music. « Ce serait ma première incursion dans la production d’un album en anglais, et quelle façon de commencer. »

Four Seaons in Jazz : Live at Bernie’s n’est que le 3ème enregistrement direct à disque (direct-to-disk) jamais créé chez Bernie Grundman Mastering, et le 2ème mixé en temps réel par Ross et masterisé par Grundman lui-même. L’album sera publié en tant qu’une édition limitée sous la forme d’un long jeu double en vinyle de 180 gr, numéroté à la main, avec un livret de 16 pages contenant des paroles et un essai donnant aux lecteurs et aux amateurs de musique un aperçu jamais vu de l’arrière-scène du processus impliqué dans la création de cette aventure d’enregistrement direct-à-disque (direct-to-disc).

Le Trio Anne Bisson se compose d’Anne Bisson, chanteuse et pianiste, Jean-Bertrand Carbou sur la contrebasse et Pierre Tanguay, batteur-percussionniste.