Suivez-nous sur Facebook

Ce dimanche soir, l’ambiance est survoltée sur le site, alors que se clôture la 10e édition du Festi Jazz Mont-Tremblant (FJMT) avec le François D’Amours Quintet, dont le jazz funk soulève la foule. Cinq jours durant, du 2 au 6 août 2017, près de 40 concerts consacrés au jazz ont électrisé le centre-ville de Mont-Tremblant.

La programmation a su ralliée plus de 18 000 festivaliers, malgré une météo instable qui n’a aucunement empêché touristes et amateurs de se réunir autour des scènes principales pour apprécier les concerts et classes de maîtres des grands noms du jazz d’ici.

MOMENTS FORTS

La nouvelle série Relève des Laurentides présentée chaque jour à 13 heures au Jazz Lounge a fait résonner la musique et le talent de jeunes artistes forts prometteurs de la grande région des Laurentides. Y ont pris place, le Saint-Graal Trio, le Modiba Keita Quintet, MMCT, Pier Luc Daoust Trio et le quartet de Mathieu Quenneville. Un beau succès !

Le Prix hommage du Festi Jazz Mont-Tremblant, décerné annuellement à un musicien pour sa remarquable contribution au développement du jazz au Canada, fut remis avant le concert aux trois musiciens du groupe UZEB par Luc Hamel, président du FJMT et Michel Plante, directeur des comptes Canada chez Plurison (FOCAL). Il va s’en dire qu’ils ont été applaudis chaleureusement par la foule, durant plusieurs minutes.

(Cliquez sur la photo pour l’agrandir)

Suite à cette remise de prix, Paul Brochu, le batteur du groupe UZEB, s’est approché du microphone. Quelle ne fut pas la surprise de Luc Hamel de recevoir au nom des musiciens et de la cohorte de quarante bénévoles, un trophée hommage pour souligner son apport et son dévouement exceptionnel à la présentation d’un festival de jazz en région depuis 10 ans. Cette reconnaissance est accompagnée d’une magnifique estampe de l’artiste canadienne Carmelle Pilon.

C’est devant une foule de plus de 2 000 personnes, débordant de toutes parts sur le site, que UZEB a offert une prestation à la hauteur des attentes des festivaliers. Électrisante ! Trois talents réunit après 25 ans, sans la moindre usure du temps, mais démontrant une maturation et une maîtrise exceptionnelles ! Notre meilleure prestation de la tournée, selon Michel Cusson.

Un moment historique pour ce festival des Laurentides auquel nous assistons chaque année, commentait James Scott festivalier en provenance de l’Ontario.

2017 en chiffres

17 000 festivaliers

un taux d’assistance de 86% dans les lieux

40 concerts uniques

155 artistes

Un grand événement anniversaire Focal UZEB

Un prix hommage remis au Groupe UZEB

Un prix hommage remis au président du Festi Jazz Mont-Tremblant par Paul Brochu

Une étude de provenances réalisée auprès des festivaliers

Une augmentation des revenus de commandite de plus de 50%

Le succès de l’édition 2017 est partagé entre la confiance des festivaliers, la contribution essentielle des nombreux partenaires et le soutien inestimable d’une participation citoyenne exemplaire qui regroupe annuellement près de près de 40 bénévoles. Merci à chacun.