Suivez-nous sur Facebook

Exposure est un fabricant britannique qui a une longue histoire dans le domaine de la haute-fidélité. Ses débuts remontent à la fin des années 70 et de nos jours ses produits sont toujours recherchés pour un rapport qualité/prix indéniable. Malgré une façon de faire classique avec des recettes éprouvées, Exposure vient pour la première fois de mettre sur le marché un petit intégré au demi-format qui comprend toute la connectique numérique adaptée à la musique dite dématérialisée.



L’intégré XM5 est spécifié à une puissance de 60 watts par canal dans une impédance de 8 ohms et son boîtier est construit dans la plus pure tradition Exposure, c’est-à-dire tout en aluminium.

Sa connectique numérique comprend 5 entrées dont deux sur prises coaxiales BNC, deux sur prises optique Toslink et une du type USB asynchrone. Du côté analogique le XM5 est également pourvu d’une entrée phono MM, d’une entrée auxiliaire, d’une entrée «bypass» pour l’associer à un système cinéma maison et d’une sortie « préamp out » alors que demander de plus. En principe il a tout ce qu’il faut pour devenir un best-seller dans un segment de marché très actuel pour ne pas dire très tendance.

