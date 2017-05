Suivez-nous sur Facebook

ELAC America’s est heureuse d’annoncer l’embauche de D2MK Solutions et The Rep Firm Canada LTD pour représenter ELAC et Audio Alchemy au Canada. Dale Mackintosh (D2MK Solutions) et Fred Bourgeois (The Rep Firm Canada) se joignent à l’équipe ELAC avec de nombreuses années d’expérience et de succès ainsi qu’une excellente réputation d’intégrité et bonnes relations d’affaires.

À propos de Dale:

Dale Mackintosh a commencé dans l’industrie du CE en 1979 en travaillant pour Disco Sound, basé en Alberta. Après 3 ans de succès dans le domaine des ventes, il a rejoint une entreprise canadienne d’enceinte acoustiques, Audio Products International, mieux connu sous le nom de ‘API’, et ensuite à JVC Canada. Après 4 ans avec JVC, Dale a établi une agence de vente indépendante, In Tandem Canada, qui a par la suite ajouté une distribution soutenant les canaux de vente canadiens AV & CEDIA. En 2009, Dale a établi D2MK Solutions, une agence nationale de vente directement avec les manufacturiers, en choisissant un mélange varié de produits, passant des solutions audio vidéo haute performance aux revêtements de fenêtres et aux meubles.

Dale a commenté: “Je suis enthousiaste de rejoindre l’équipe canadienne de vente Elac. Je suis honoré d’être choisi comme agence de vente pour l’Ontario jusqu’à Colombie-Britannique. Elac est l’une des marques les plus excitantes disponibles actuellement et l’avenir semble brillant car elles continuent d’introduire des produits passionnants pour les besoins changeants des nos clients « .

À propos de Frédéric:

Frédéric Bourgeois commençait sa carrière en 1988 en tant que vendeur aux detail, devenant éventuellement un acheteur pour un franchisé de Dumoulin Electronique. En 2000, il a ensuite entrepris une carrière dans le AV professionnel chez Sono Video Inc en tant que directeur de comptes et a rejoint Pioneer en 2004 en tant que Représentant Senior des Ventes, En 2014, il a établi sa propre agence de vente indépendante, The Rep Firm Canada, qui, en seulement trois ans, représente plus de 35 marques majeurs dans le domaine du AV.

Fred a commenté: « Nous sommes très fiers de représenter des marques aussi prestigieux et qui ont reçu tant d’excellents commentaires au cours des dernières années. La gamme d’enceintes ELAC est large, allant des produits axés sur le budget jusqu’aux besoins audiophiles les plus critiques. L’électronique de la compagnie Elac et Audio Alchemy sont inspirants pour notre industrie qui a besoin de nouvelles options pour répondre aux demandes des clients. Pour nous, c’était une continuation naturelle après avoir représenté les enceintes Andrew Jones de Pioneer depuis des années de maintenant représenter les nouvelles enceintes de conception ELAC d’Andrew Jones. Nous sommes impatient de commencer à présenter ces nouveaux produits à nos revendeurs. «

À propos d’ELAC:

ELAC innove et offre une performance audio réputée mondialement depuis plus de 90 ans, alimenté par le désir d’offrir les meilleurs produits possibles à l’échelle mondiale. Depuis, ELAC nous propose une vaste et complète sélection de produits originaux et avancés technologiquement, une qualité de fabrication hors pair, le tout, dans un style européen et élégant.

Site Internet: Elac AMERICA