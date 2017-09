Suivez-nous sur Facebook

Control4, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour maison intelligente, annonce la disponibilité de la nouvelle série de haut-parleurs haute performance, encastrables au plafond, Triad Designer. Les haut-parleurs Triad Designer Series offrent un son riche et complet à partir d’un petit haut-parleur de 4 po, ayant une surface mince, ce qui en fait la solution idéale pour obtenir d’admirables performances sonores et un design élégant.

Les haut-parleurs de la série Triad Designer sont conçus de façon à être discrètement dissimulés dans un plafond tout en projetant un son impeccable et riche tout en requéant une facilité d’entretien simple.

Avec les modèles full range et les caissons de grave, les haut-parleurs de la série Triad Designer reproduisent une gamme de sons plus large que les haut-parleurs invisibles traditionnels, et ils utilisent le tweeter à dispersion ultralarge (UBD) de Triad pour remplir une pièce de musique sans compromettre l’esthétique du design.

La série Designer est une solution gagnante. Les consommateurs obtiennent la qualité du son qui enrichit leur amour de la musique. Les designers et architectes offrent la performance audio qu’attendent les consommateurs, et ce, sans compromettre l’esthétique ou le design.

Conformément à l’héritage des haut-parleurs personnalisés de Triad, la construction en bois massif de la série Designer isole le son afin que l’aspect audio habite les pièces où vous le souhaitez, et ne se retrouve pas dans certaines autres où vous ne le souhaitez pas.

Pour plus d’information sur Control4, rendez-vous au www.control4.com