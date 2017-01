Suivez-nous sur Facebook

L’histoire de nos Noëls

Andrew Gray, directeur musical et artistique



Montréal, le 9 décembre 2016 – Dirigés pour la première fois par Andrew Gray, les Petits Chanteurs du Mont-Royal vous invitent à vivre la magie du temps des Fêtes à l’occasion de leur concert-bénéfice de Noël, le dimanche 11 décembre à 15 h, à l’église Saint-Viateur-d’Outremont (1175 avenue Laurier Ouest).

Pour ce concert intitulé L’histoire de nos Noëls, plus de 150 Petits Chanteurs du Mont-Royal interpréteront des cantiques et des airs festifs de nos Noëls d’antan. Ce rendez-vous musical vous fera voyager à travers plus de 60 ans d’histoire, soit depuis les tout débuts des concerts chantés par les Petits Chanteurs jusqu’à aujourd’hui.

Ce concert propose aussi une programmation riche en découvertes. Que ce soit a cappella ou accompagnés de l’organiste Jean Willy Kunz, les Petits Chanteurs entonneront des œuvres de Bach, Absil, Praetorius, Mozart, Warlock, Sweelinck et plusieurs autres.

Les billets sont en prévente sur le Réseau Admission au coût de 25 $. Il sera aussi possible de s’en procurer à la porte, une heure avant le concert, au coût de 30 $ pour les adultes ou de 10 $ pour les jeunes de 17 ans et moins. Il est également possible de réserver des places au coût de 50 $ ou 100 $.

Au sujet des Petits Chanteurs du Mont-Royal

Chœur attitré de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, les Petits Chanteurs du Mont-Royal font partie du paysage culturel québécois depuis maintenant soixante ans. Ayant acquis une grande notoriété ici et à l’étranger, ils forment un ensemble de haut niveau et sont régulièrement invités à participer à des opéras, à des musiques de film et à des émissions de radio et de télévision. La formation compte plusieurs enregistrements à son actif et a effectué de nombreuses tournées au Canada, aux États-Unis, en Corée, au Venezuela, à Cuba et en Europe. Le tout dernier disque des Petits Chanteurs du Mont-Royal est consacré aux œuvres pour chœurs et orgues de Vierne et Widor.

Cet album est en nomination aux JUNO 2017 dans la catégorie Classical Album of the Year : Vocal or Choral.

Source : www.pcmr.ca