Suivez-nous sur Facebook

Par Michel Donais, chef bloguiste chez Fréquences –



Album : Pierre et le Loup

En Test : 1975 Vinyle, version française

Étiquette : RSO, RSO 2479 168

Pour la petite histoire, j’étais chez Fréquences à faire mon pèlerinage hebdomadaire, à chercher la perle rare dans les étals, quand je remarquais un disque qui n’était pas à sa place dans la section Genesis. Vous avouerez que Pierre et le Loup et Genesis, ce n’est pas exactement la même chose. Je demandais à Will et il me dit « Ah ! non, tu as raison, mais les gens qui cherchent ce disque vont voir dans Genesis parce que Phil Collins y joue alors on le met là. » Ça veut dire qu’il se vend fréquemment ? La réponse est oui, c’est un très gros vendeur dans les disques usagés. Alors comme je ne connaissais pas cette version, je l’ajoutais dans mon panier. On en apprend tous les jours !



Introduction par: Peter Ustinov

Et pour l’histoire de ce disque, Jack Lancaster et Robin Lumley ont eu un petit groupe de musique, The Soul Searchers (1972-1974 approx.). En 1975, au sommet de la folie rock progressif en Grande-Bretagne, ils sortirent cet album avec tous les grands du moment.

Pierre : Manfred Mann

l’Oiseau : Gary Brooker (Procol Harum)

(Procol Harum) le Canard : Chris Spedding (Musicien de studio) ; Gary Moore (Colosseum II, Thin Lizzy)

(Musicien de studio) ; (Colosseum II, Thin Lizzy) le Chat : Stéphane Grappelli

le Loup : Brian Eno (Roxy Music)

(Roxy Music) l’Étang : Keith Tippett (King Crimson ; oui j’avoue que j’aimerais pouvoir dire à mes enfants que moi j’ai joué le rôle d’un étang dans un disque de rock)

(King Crimson ; oui j’avoue que j’aimerais pouvoir dire à mes enfants que moi j’ai joué le rôle d’un étang dans un disque de rock) le Grand-Père : Jack Lancaster

les Chasseurs : Jon Hiseman (Colosseum) ; Bill Bruford (Yes) ; Cozy Powell (Rainbow) ; Phil Collins (Genesis) ; Alvin Lee (Ten Years After) ; Robin Lumley ; Julie Tippett (Chanteuse à succès) ; The English Chorale

La version que je possède est la version en français, dont Pierre Clementi se charge des courtes narrations.

Et comment ça sonne ? C’est un disque de studio, inégal de par sa nature, mais avec une sonorité du tonnerre. J’allais écrire « qu’on aurait dit que c’est un des grands disques de rock progressif du temps », mais c’est un des grands disques de rock progressif du temps ! Bref : c’est réussi ! Reste que c’est un vieux disque de production de masse, alors on ne peut s’attendre à des miracles non plus, il va y avoir un peu de bruit de fond, un peu de popcorn. Ça fait partie du lot.

Et pour la fin des histoires de loup, il existe aussi une version avec une narration en allemand… je suis certain que les deux versions françaises et allemandes n’auront jamais leur place sur Spotify !