Suivez-nous sur Facebook

Grande nouveauté pour 2017, la compagnie britannique Chord Electronics nous prépare une belle surprise pour tous ceux qui possèdent un amplificateur de casque / Convertisseur Numérique Analogique Mojo hautement reconnu et recommandé à travers le monde.

Le Poly est un module usiné dans de l’aluminium anodisé de haute qualité qui se connecte dans le Mojo directement.

A l’intérieur du Poly, on retrouve du Wifi et le Bluetooth qui nous permettront via un téléphone intelligent ou tablette de contrôler le Poly et ainsi introduire la lecture en réseau sans fil haute résolution.

La compatibilité avec Airplay est disponible mais également, ils ont rajouté la possibilité d’effectué la lecture de fichiers musicaux à partir d’une carte SD a capacité illimité.

Ce Poly rempli de toute cette belles technologies sera disponible au printemps 2017.

Prix en Us 600$.

Informations complémentaires :

http://www.chordelectronics.co.uk/product/poly/

