Suivez-nous sur Facebook

Découvrez un monde où les images sont parfaitement définies et où les détails sont affichés en une sublime définition 4K, grâce au tout premier lecteur UHD de Cambridge Audio. Conçu sans DAC pour une réduction du bruit, un meilleur son et une meilleure qualité d’image, le CXUHD accepte les dernières technologies 4K, dont les disques UHD, HDR et Dolby Vision, pour vous offrir un lecteur de qualité et de référence, capable relever le défi et de lire presque n’importe quel format audio ou vidéo.



UHD, 4K, HDR et Dolby Vision

Lecture de fichiers et accessibilité de réseau

Avec deux ports USB 3.0 pour lire différents fichiers, le CXUHD peut lire toute une gamme de vidéos, de fichiers audio et d’images à partir de clés USB et de disques durs, dont les formats vidéo HEVC, H.264, VP9 4K et Hi10P. Vous pouvez également utiliser la connexion Wi-Fi 802.11ac intégrée ou l’Ethernet gigabit pour connecter l’unité à votre réseau, pour accéder facilement aux fichiers situés sur vos ordinateurs, ordinateurs portables, serveurs de stockage en réseau et serveurs locaux. Sa compatibilité universelle permet également de lire plusieurs formats de disques, dont les formats Blu-ray, 3D Blu-ray, DVD, DVD-Audio, SACD, et CD audio.

Formats audio passerelles

Avec sa passerelle interne pour Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio, et sa passerelle à flux binaire pour les formats audio immersifs utilisant les fichiers audio originaux, comme Dolby Atmos et DTS:X, le CXUHD prend en charge tous les formats audio, que ce soit pour la bande-son du dernier blockbuster ou pour vos albums préférés.

Construction de haute qualité

En combinant les dernières technologies et nos années d’expérience dans la fabrication de solutions audio et home cinema de qualité, notre lecteur UHD garantit la meilleure lecture de vidéos. Un décodeur vidéo quadri-cœur sur-mesure a recours à notre expertise en décodage, traitement et optimisation avancés de vidéos. Le chargeur de risque optique laser équilibré et haute précision garantit une lecture fluide et fiable, peu importe le disque lu. Son mécanisme offre un chargement ultra-rapide avec détection et correction d’erreur. Nous avons supprimé le DAC interne afin de minimiser les interférences du signal et d’améliorer la qualité en réduisant le bruit sur les vidéos. L’unité sert donc de transporteur. Elle est également parfaitement compatible avec les installations CX et home cinema actuelles avec ses finitions racées et son panneau frontal en aluminium dépoli.

Double sortie HDMI

Deux sorties HDMI distinctes sont logées à l’arrière du CXUHD. Un port HDMI 2.0 sert à connecter les dernières télévisions 4K UHD, des projecteurs et des récepteurs AV, et un port audio HDMI 1.4 sert à connecter les récepteurs AV plus anciens.

Entrée HDMO 2.0

Intégration facile

Le CXUHD est un bon choix pour n’importe quel système de home cinema grâce à ses caractéristiques qui facilitent l’intégration d’autres produits. Les sorties audio numériques coaxiales et optiques garantissent une compatibilité rétroactive avec tous les éléments audio plus anciens que vous pourriez avoir dans votre installation.

Types de disques: Blu-ray UHD, Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD, SACD, CD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL, BD-R/RE

Blu-ray UHD, Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD, SACD, CD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL, BD-R/RE Profil BD : BD-ROM version 3.1 Profile 6 (également compatible pour BD-ROM Version 2.5 Profile 5)

BD-ROM version 3.1 Profile 6 (également compatible pour BD-ROM Version 2.5 Profile 5) Architecture de décodage : Mediatek MTK8591

Mediatek MTK8591 Stockage externe : 2 x USB 3.0

2 x USB 3.0 Fréquence d’image video : 24 Hz / 50 Hz / 60 Hz

24 Hz / 50 Hz / 60 Hz Formats de fichiers vidéo acceptés

MPEG2, MPEG2 HD, MPEG4, MPEG4 HD, AVC, VC-1, XVID, AVI, AVC, MKV (4.1), DAT, VOB, WMV, MOV, MP4, MPEG-PS, FLV, MTS, M2TS, M2T, M4V, QuickTime

Formats de fichiers audio acceptés : AAC, WMA, MP3, APE, Ogg Vorbis, FLAC, WAV

AAC, WMA, MP3, APE, Ogg Vorbis, FLAC, WAV Formats de fichiers photo acceptés : JPG, BMP, GIF, PNG

JPG, BMP, GIF, PNG HMDI 1 (entrée et sortie)

Vidéo : UHD/1080p 24/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i, 3D en frame-packing 720p/1080p24

UHD/1080p 24/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i, 3D en frame-packing 720p/1080p24 Audio : jusqu’à 7.1 ch/ 192 kHz PCM, jusqu’à 5.1 ch DSD, Bitstream

HDMI 2 (sortie audio uniquement) : jusqu’à 7.1 ch/ 192kHz PCM, jusqu’à 5.1 ch DSD, Bitstream

jusqu’à 7.1 ch/ 192kHz PCM, jusqu’à 5.1 ch DSD, Bitstream Ethernet : 1000 BASE-T

1000 BASE-T Wi-Fi : 11B, G, N (2.4 GHz), 802.11A, N, AC (5 GHz)

11B, G, N (2.4 GHz), 802.11A, N, AC (5 GHz) Alimentation : Commutateur universel switch 100 – 240 V AC, prise IEC

Commutateur universel switch 100 – 240 V AC, prise IEC Consommation électrique max. : 35 W

35 W Consommation en veille (Sans le mode allumage rapide) : < 0,5 W

< 0,5 W Dimensions (H X L X P) : 82 x 430 x 312 mm

82 x 430 x 312 mm Poids (sans emballage) : 5,0 kg

