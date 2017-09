Suivez-nous sur Facebook

Ce nouvel préampli est le premier à utiliser le circuit d’entrée breveté Salomie et un nouvel ensemble de fonctions doté d’un tableau entrée / sortie.

La société Bryston annonce l’introduction du tout nouveau préampli BP-173 (de la série Cubed) utilisant la technologie brevetée d’abord utilisée sur les amplificateurs de la série Cubed qui a été beaucoup acclamée. Le BP-173 dispose également d’une nouvelle configuration entrée / sortie plus ample améliorant la flexibilité du système. Comme tous les composants analogiques de Bryston, le BP-173 est couvert par la meilleure garantie de 20 ans dans l’industrie.

Le tampon de saisie (input buffer) super-linéaire et à faible bruit, breveté par Bryston, développé conjointement par Bryston et le regretté ingénieur Ph. D. Dr. Ioan Alexandru Salomie, réduit considérablement le bruit et la distorsion. Le BP-173 a également amélioré le filtrage des fréquences audio pour éviter que les anomalies indésirables sur la ligne électrique ne gênent, même très légèrement, le signal audio.

Le BP-173 offre des options d’entrée / sortie plus amples, y compris deux paires de connecteurs XLR et deux paires de sorties RCA, permettant de connecter une grande variété d’équipements et de concevoir de nombreuses configurations système.

Le BP-173 sera expédié aux détaillants autorisés à partir du mois de septembre 2017 à un prix de détail de 3 995 $ US. Les options DAC et étage phono ont un prix de base de 750 $ chacun. La télécommande BR-2 est à 375 $. Pour de plus amples informations, visitez le : www.bryston.com.