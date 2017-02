Suivez-nous sur Facebook

Après son lecteur numérique BDP-2 et son lecteur de format compact BDP-π, le fabricant canadien Bryston récidive en 2017 avec un lecteur de plein format nommé BDP-3. Ce nouveau lecteur de musique en réseau se voit doté d’un processeur Intel plus puissant et plus rapide grâce à ses 8 giga-octets de mémoire vive. Il se voit aussi doté de trois ports USB 3.0 aux côtés de cinq ports USB 2.0 pour une meilleure compatibilité avec tous les types de convertisseur numérique-analogique externe.

(Cliquez sur les photos pour les agrandir)

Le lecteur BDP-3 peut se connecter et lire en réseau n’importe quelle librairie musicale, qu’elle soit sur un NAS (Network Attached Storage), un ordinateur, un disque dur externe ou simplement sur un clé USB. Il est compatible avec tous les types de fichier numérique en format PCM jusqu’à une résolution de 32 bits/384 kHz ou en format DSD 128. Le BDP-3 peut être connecté à un convertisseur numérique-analogique externe par l’entremise des sorties RCA (S/PDIF) ou XLR (AES/EBU). Dans ces deux cas vous bénéficiez des avantages du circuit propriétaire IAD (Integrated Audio Device) de Bryston qui remplace avantageusement n’importe quelle carte de son en réduisant la gigue temporelle (jitter) à son strict minimum. À cet effet on recommande plus particulièrement le convertisseur numérique-analogique Bryston BDA-3.

Outre la possibilité de s’arrimer avec des sites de musique en streaming, le BDP-3 est également compatible avec le logiciel de lecture Roon Labs qui offre un interface usager des plus conviviales. Le lecteur numérique Bryston BDP-3 est garantie 5 ans et disponible à partir de maintenant en précommande pour un prix de 3,495.00$ US. Il faut prévoir une période de livraison allant de 6 à 8 semaines.

http://bryston.com/

