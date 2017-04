Suivez-nous sur Facebook

Après 20 ans d’attente, le disque jazz Bossa Nova du fameux duo montréalais Bet.e & Stef est enfin disponible en format vinyle. C’est Return to Analog, maison d’édition spécialisée dans la réédition de disques cultes du Québec, qui nous propose cet album tant apprécié par les amateurs.

Bet.e & Stef nous offre une expérience jazz Bossa Nova qui a amené l’été dans notre salon aussitôt l’aiguille déposée sur le vinyle. La voix chaleureuse et même sensuelle d’Élisabeth Provencher s’accorde à merveille à la guitare de Stéphane Carreau.

On y retrouve les classiques du compositeur brésilien Antonio Carlos Jobim tels que So Danço Samba, Agua De Beber, mais aussi des chansons bien appréciées des amateurs telles Fever, Boomerang Baby et I Put a Spell on You, dans une ambiance qui nous rappelle l’atmosphère des clubs de jazz d’autrefois.

Une petite note toutefois, on aurait apprécié que la pochette contienne plus d’informations par exemple sur les musiciens accompagnateurs ou le lieu d’enregistrement de l’album. Cela n’enlève rien au plaisir qu’on a à écouter ces chansons parfaitement exécutées dans la manière caractéristique de Bet.e & Stef.

La pochette contient également un coupon de téléchargement des pièces au format numérique. Un disque à écouter avec des invités lors de l’apéro avec un cocktail ou un petit verre de rosé.

www.returntoanalogrecords.com

