Suivez-nous sur Facebook

Un retour en force de ce fabricant

Le fabricant britannique Musical Fidelty est reconnu pour ses approches innovatrices, en ce qui a trait à l’amplification, depuis le milieu des années 1980. À cette époque, l’entreprise du désormais légendaire Antony Michaelson s’est fait connaître grâce à son iconique intégré A1 de 20 watts par canal fonctionnant en classe A. Depuis, plusieurs modèles d’amplificateur intégré ont vu le jour dont certains possèdent même des circuits hybrides avec des tubes dans leur section pré-amplificatrice. Au fil des années, les gammes Musical Fidelty se sont succédé à un rythme assez effréné mais, depuis un certain temps, elles n’étaient plus présentées au Canada. C’est maintenant un dossier réglé, car cette distribution est désormais assurée par Plurison, entreprise située à Repentigny. Elle est un de nos plus importants distributeurs en Amérique du Nord, et l’appareil que l’on nous propose est l’amplificateur M6si. Cet intégré fait partie d’une des plus récentes séries de ce fabricant, alors voyons ensemble ce qu’il a dans le ventre, car il propose une puissance assez élevée pour un prix relativement abordable.

De M6i à M6si

La série M6 a vu le jour vers 2010 et elle se situe à peu près dans le milieu de gamme du fabricant Musical Fidelty. L’intégré M6si remplace donc la première version du M6i, ces deux modèles étant physiquement semblables. Les changements ont été apportés plutôt à l’intérieur, car dans le M6si, on a ajouté une entrée phono MM / MC afin de répondre au nouvel engouement pour le vinyle. L’entrée USB est maintenant asynchrone permettant une plus grande universalité à l’égard des sources numériques comme les ordinateurs. L’agencement des circuits internes du M6si a aussi été revu et sa puissance est passée de 200 watts / canal à 220 watts / canal sur 8 ohms. En regardant l’arrière de l’appareil, les borniers connectant les haut-parleurs sont aussi d’une meilleure qualité et (d’origine WBT) recouverts d’un isolant en plastique transparent.

Le M6Si nouveau est arrivé

Comme mentionné plus haut, le design externe n’a pas changé, le M6si arborant la même façade en aluminium anodisé disponible en couleur argent ou gris foncé. La plaque frontale est d’une épaisseur de plus de 15 mm avec un léger biseautage au haut et au bas. Ce détail ainsi que l’énorme bouton de volume confèrent à cet amplificateur intégré une allure distinctive et une impression de solidité évidente. Au bas de la façade, une rangée de petits boutons sert à sélectionner les sources et à allumer ou mettre en veille l’amplificateur. Au-dessus de chaque bouton, un petit témoin DEL bleu affiche ce qui est en fonction ou l’état de marche de l’amplificateur. Évidemment, toutes ces fonctions sont disponibles sur la télécommande qui est livrée d’office. Cette dernière est en plastique et plutôt anodine pour un appareil de ce calibre, mais elle a l’avantage d’être légère et facile à utiliser. Les tôles installées comme couvercle, à l’arrière et sous l’appareil sont d’une épaisseur conséquente. Ajoutez à cela des ailettes de refroidissement massives sur les côtés de l’appareil et vous avez un blindage à toute épreuve. D’ailleurs, le M6si accuse un poids respectable de 16,6 kg, ce qui confirme encore plus le sérieux de sa fabrication.

La connectique du M6si

Pour ce qui est de la connectique, rien n’a changé et on retrouve donc une entrée symétrique sur prises XLR et une entrée phono commutable MM / MC. Les entrées auxiliaires sur prises RCA sont au nombre de quatre et l’une d’elles est commutable AUX / HT et permet d’intégrer le M6si à un système Cinéma maison. Deux sorties de ligne pour le signal analogique sont offertes dont une à gain fixe LINE OUT et l’autre à gain variable PRE OUT pouvant servir à alimenter un autre amplificateur de puissance ou un caisson de graves amplifiés. Sur le plan numérique, seule l’entrée USB est disponible, ce qui est à mon sens un peu limitatif. Cette dernière peut lire les fichiers du type MP3, AAC, FLAC et WAV au format PCM jusqu’à une définition de 24 bits / 96 kHz. Par contre elle ne traite pas les fichiers DSD, ce qui semble être une option incontournable par les temps qui courent. Cette entrée USB est compatible avec les PC fonctionnant sur Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 7 et 8 de même que les ordinateurs Apple fonctionnant sur OSX. En branchant l’amplificateur au port USB de votre ordinateur, ce dernier devrait détecter le M6si et installer automatiquement un pilote générique sauf, bien sûr, sur les produits Apple qui n’en nécessitent pas. Les ordinateurs ou serveurs musicaux fonctionnant sur une plateforme Linux sont aussi compatibles sans pilote spécifique. La connectique se termine par l’incontournable socle IEC destiné au cordon d’alimentation électrique détachable.



Les entrailles de la bête

L’intérieur de l’intégré M6si nous donne à voir un gros transformateur torique à plusieurs enroulements permettant d’alimenter séparément les canaux gauche et droit ainsi que la section du préamplificateur. La carte du circuit imprimé est configurée comme si nous avions affaire à deux amplificateurs monophoniques et à un préamplificateur à part entière. Les composants électroniques sont implantés avec une certaine rigueur et de façon symétrique pour les canaux gauche et droit. Quatre gros condensateurs par canal sont chargés d’alimenter les différents étages du circuit. L’utilisation de pièces miniaturisées et montées en surface permet de raccourcir, le plus possible, le trajet du signal avec des prises d’entrée positionnées très près de l’étage de préamplification. On amenuise ainsi la sensibilité aux interférences extérieures.

Les conditions d’utilisation

L’amplificateur intégré M6si qui m’a été livré est de couleur noire et il est flambant neuf. Je lui ai accordé une bonne semaine de rodage avant de faire une écoute plus sérieuse. Comme source, je lui ai branché mon lecteur CD par l’entremise de la connectique symétrique sur prises XLR. L’autre source est mon serveur musical raccordé à l’entrée USB du M6si. Dans un deuxième temps, j’ai utilisé mon DAC / amplificateur de casque comme convertisseur externe. Les enceintes utilisées sont mes fidèles Proac Response D20R. Des fichiers Flac de qualité CD et en haute résolution 24 bits ont été employés pour évaluer la sonorité du M6si.

Musical Fidelity ou fidélité musicale ?

Je débute mes écoutes avec l’album éponyme d’Alice Jemima, une jeune auteure-compositrice britannique. Sa facture musicale me fait penser à un mélange entre Lorde et Christine And The Queens. Elle maîtrise bien le style électro-pop avec des basses fréquences profondes et franches. Son album, que j’ai téléchargé en version FLAC 24 bits sur le site prostudiomasters.com, constitue donc un bon enregistrement pour tester la puissance d’un amplificateur. À cet égard, il faut entendre la pièce Liquorice pour comprendre que le Musical Fidelty M6si a un contrôle total sur les basses fréquences. Les 15 cm du petit woofer de mes enceintes se transforment en 30 cm, sans ballottements intempestifs ni tremblements dans le médium. La configuration double mono du M6si permet à la voix douce et chaleureuse de la chanteuse d’être bien campée au centre d’une image stéréophonique large et bien étagée en profondeur, même si cette dernière est le résultat d’un mixage fait en studio.

Je poursuis mes écoutes avec l’album Day Breaks de Norah Jones dans lequel elle interprète quelques-unes de ses compositions ainsi que des reprises de pièces connues. Cet album de facture jazz a été téléchargé en version FLAC 24 bits / 96 kHz sur le site prostudiomasters.com. La voix de madame Jones est dotée d’une suavité exceptionnelle et envoûtante. Dans cet enregistrement, elle est captée de façon naturelle, et l’amplificateur Musical Fidelty M6si ne dénature aucunement le côté charnel de sa voix ni n’en occulte la présence ou l’émotivité qui en ressort. Le timbre des instruments, tels que le piano et la contrebasse, sont bien reproduits dans toute leur tonalité. Les écarts dynamiques sont respectés aussi bien dans les passages doux que dans ceux plus puissants. La transparence m’apparaît d’un très bon niveau et la définition n’entraîne pas de dureté dans les hautes ou les moyennes fréquences.

J’enchaîne avec un album de la chanteuse Barb Jungr intitulé Love Me Tender dans lequel elle s’approprie et interprète des pièces connues. Cette artiste a beaucoup enregistré sur l’étiquette « pour audiophile » Linn Records et ce disque SACD comporte une couche HDCD qui peut être lue par un lecteur CD standard. Comme le mien est équipé de la puce HDCD, cela me permet de bénéficier d’une résolution équivalant à 20 bits plutôt que les 16 bits réguliers du CD. Madame Jungr est accompagnée très sobrement de quelques instruments comme le piano, la harpe, le violoncelle, un orgue et des percussions subtilement disséminées ici et là. Cet enregistrement est d’une limpidité et d’une clarté incroyable. Incidemment, le M6si ne me cache rien et tous ces instruments évoluent dans un espace aérien très crédible.

Je termine avec un double album SACD qui peut être lu en mode CD. Il s’agit Des Éléments : Tempêtes, Orages et Fêtes Marines, pièces interprétées par Le Concert des Nations, dirigé par Jordi Savall. Cet enregistrement sur étiquette Alia Vox comprend des pièces de compositeurs comme Locke, Marais, Rameau, Rebel, Telemann et Vivaldi. La captation a été effectuée en juillet 2015 dans l’Abbaye de Frontfroide à Narbonne en France. L’intégré M6si me convie tout bonnement dans un lieu où les musiciens se partagent un espace assez vaste offrant une réverbération naturelle. Encore une fois, le son des instruments d’époque est bien respecté alors que la dynamique et la transparence de l’amplificateur me font bien comprendre qu’il ne s’agit pas d’un enregistrement effectué avec les méthodes de compression souvent utilisées en studio.

Conclusion

L’amplificateur intégré Musical Fidelty M6si est ce que l’on pourrait appeler un « tout-terrain ». Il est puissant et peut être jumelé à peu près à n’importe quel type d’enceinte. À cet effet, son fabricant le déclare inconditionnellement stable sur tous les types d’impédance. Sa puissance n’est pas un frein à la musicalité, car il excelle dans tous les styles de musique. Que ce soit en jazz, en musique électro-pop ou en classique, le M6si demeure toujours précis. Lorsque la musique est délicate, il peut donner dans la subtilité. Si, au contraire, elle est énergique et tonitruante, il se montre musclé tout en gardant un contrôle souverain de la situation. Son port USB est un réel bonus qui permet d’y brancher un ordinateur ou un serveur musical comme source. Mais pour exploiter pleinement le potentiel du M6si, il faudra, à mon avis, lui adjoindre un convertisseur numérique-analogique externe d’un niveau supérieur. De cette façon, une augmentation des options en matière de connectique numérique serait ainsi offerte.

Dans la mesure du possible, choisissez un convertisseur ayant des sorties symétriques sur prises XLR. Sinon, les entrées asymétriques sur prises RCA du M6si sont toutes aussi efficaces. Si vous êtes à la recherche d’un amplificateur intégré puissant, mais qui se situe avantageusement sous la barre des 5 000 $, le Musical Fidelty M6si est probablement un des meilleurs achats du moment. N’hésitez pas à l’ajouter à votre liste, car même s’il peut parler très fort musicalement, il sait aussi chuchoter doucement à l’oreille.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Prix : 3 799 $

Garantie : 7 ans, pièces et main-d’œuvre

Distributeur : Plurison, Tél. : 450.585.0098,

www.musicalfidelity.com ;

www.plurison.com

Médiagraphie

Alice Jemima, Alice Jemima, FLAC 24/44, ProStudioMasters.com

Norah Jones, Day Breaks, FLAC 24/96, ProStudioMasters.com

Le Concert des Nations, Les Éléments, Alis Vox,AVSA9914

RY X, Dawn, Infect, 283CD

Huseyin Turan, YAAli-Ehli-Deyisler, FLAC, ProStudioMasters.com

