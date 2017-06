Suivez-nous sur Facebook

Le président, directeur du Festi Jazz Mont-Tremblant, Luc Hamel, a dévoilé hier, le 14 juin, à l’Hôtel Mont-Tremblant, la programmation de la dixième édition qui se tiendra du 2 au 6 août 2017. C’est plus de 40 concerts, dont LE GRAND ÉVÉNEMENT FOCAL qui seront présentés de 11 heures à 23 heures, cinq jours durant sur le site* et dans dix lieux de diffusion de Mont-Tremblant.

Ce rendez-vous annuel de la musique jazz est devenu l’événement incontournable des Laurentides tant pour les amateurs, les néophytes que les musiciens qui s’y retrouvent entre amis. Cette année, c’est près de 20 000 festivaliers du Québec et des autres provinces qui y sont attendus pour entendre plus de 150 artistes de jazz.

Pour célébrer cette décennie de musique, LE GRAND ÉVÉNEMENT FOCAL met en vedette le groupe UZEB. En effet, le plus célèbre groupe de jazz fusion québécois reconnu internationalement au cours des années 1980 est de retour après 25 années d’absence de la scène. Le Festi Jazz Mont-Tremblant est fier d’être est l’unique promoteur de la tournée R3UNION (Canada et en Europe) à présenter ce concert sous les étoiles, gratuitement ! À ne pas manquer le 5 août à 21 heures.

LA PROGRAMMATION PAR SÉRIE – HEURE – LIEU

RENCONTRE DE MAÎTRE – 11 h – Scène Jazz Lounge

Ces rendez-vous matinaux sous les arbres témoignent de la convivialité exceptionnelle du Festi Jazz Mont-Tremblant, qu’il faut découvrir. Chaque jour un musicien ou une musicienne y converse, de technique, d’inspiration et de son affiliation avec la musique. C’est la talentueuse trompettiste Rachel Therrien qui animera le premier atelier le 2 août. Puis défileront les jours suivants, le pianiste Normand Deveault (3 août), le trompettiste Joe Sullivan (4 août) et les pianistes Jean-Michel Pilc (5 août) et Steve Amirault (6 août).

RELÈVE JAZZ LAURENTIDES — 13 h — Scène Jazz Lounge

Afin de saluer et encourager les jeunes artistes de jazz de la grande région des Laurentides, une vitrine musicale leur est consacrée chaque jour à 13 heures, une collaboration de Tremblant Express, TC Média et du Conseil des Arts et des lettres du Québec.

Mercredi 2 août – Le Saint-Graal Trio composé de Vincent Ravary à la batterie, Maxime Racicot à la guitare et Jonathan Arsenault à la basse.

Jeudi 3 août – Modibo Keita Quintet avec Modibo Keita au trombone, Evan Shay au saxophone, Marcus Savard-Lowry à la guitare, Alex Leblanc à la basse et Vincent Ravary à la batterie.

Vendredi 4 août – Le MMCT avec Marc-Olivier Tremblay-Drapeau à la contrebasse, Marcus Savard-Lowry à la guitare, Charles Guay à la batterie et Nathan Vanheuverzwijn au piano.

Samedi 5 août – Pier-Luc Daoust Trio avec Pier-Luc Daoust au clavier, Francis Nadeau à la basse et Maxime Reed-Vermette à la batterie.

Dimanche 6 août – Mathieu Quenneville Quartet composé de Mathieu Quenneville au piano, Antony Beaulieu au saxophone, Antoine Forest-Michaud à la batterie et de William Ouellet à la contrebasse.

JAZZ LOUNGE BMR — 15 h — Scène Jazz Lounge

Mercredi 2 août – C’est le trio des Laurentides Darveau – Bélec – Barbeau, qui ouvrira cette série. Frédéric Darveau à la contrebasse, Laurent Bélec à la guitare et Jean-François Barbeau à la batterie.



Jeudi 3 août – Des Laurentides, la formation 3T Nord propose de nouveaux arrangements de pièces de Thelonious Monk. Pascal Tremblay au saxophone ténor, Guy Seguin au saxophone ténor, Michel Dubeau au saxophone ténor, Michel Viau à la contrebasse, David Gauthier à la guitare et Alain Boyer à la batterie.

Vendredi 4 août – Le trio du guitariste Carlos Jiménez, prend place avec Fraser Hollins à la contrebasse et Rich Irwin à la batterie. Un mélange réussi et audacieux de jazz moderne, de musique brésilienne et de pièces originales.

Samedi 5 août – Le Festi Jazz accueille le quintet du saxophoniste Michel Dubeau composé de Gary Lindner au clavier, Normand Guilbeault à la contrebasse, Alain Boyer à la batterie et de Michel Dupire aux percussions. Un voyage dans l’univers de Gato Barbieri et de Pharoah Sanders combiné à des compositions du saxophoniste.

Dimanche 6 août – Pour conclure ces après-midi musicaux, un trio dirigé par la chanteuse Sonia Johnson et le guitariste Stephen Johnston rend hommage à Joe Pass et Ella Fitzgerald qui aurait célébré son 100e anniversaire de naissance cette année. Ils seront accompagnés du talentueux contrebassiste Rémi-Jean Leblanc.

PIANO LIBRE PROMUTUEL ASSURANCE BORÉALE — 19 h — Grande scène

Alors que la soirée s’amorce, les festivaliers s’installeront devant la grande scène. Chaque soir devant eux prendront place les plus importants pianistes de la sphère jazzistique.

Mercredi 2 août – L’excellent pianiste Gaétan Daigneault nous propose ses compositions et des pièces tirées du répertoire du pianiste Oscar Peterson.

Jeudi 3 août – Le fougueux pianiste Normand Deveault interprétera ses compositions et revisitera des pièces du répertoire jazz, épicées d’influences jazz caribéen.

Vendredi 4 août – Le talentueux pianiste, Pierre François, nous fera découvrir ses compositions et ses interprétations d’œuvres classiques du jazz.

Samedi 5 août – Établis au Québec depuis quelques années, l’excellent pianiste et improvisateur natif de Paris, Jean-Michel Pilc qui en est à sa première visite au Festi Jazz fera découvrir ses magnifiques compositions.

Dimanche 6 août – Pour clore en beauté cette série, on accueillera le pianiste et chanteur originaire de la Nouvelle-Écosse, Steve Amirault. Il interprétera avec le talent indéniable qu’on lui connait, les pièces de son plus récent album, Hold On, Let Go.

JAZZ SOUS LES ÉTOILES — 21 h — Grande scène

Alors que le ciel devient étincelant, les étoiles envahissent la grande scène !

Concert d’ouverture présenté en collaboration avec Sunwing – Mercredi 2 août – Rachel Therrien Quintet. Le Festi Jazz Mont-Tremblant est heureux d’accueillir la talentueuse Rachel Therrien. Cette musicienne se démarque en tant que trompettiste et compositrice sur la scène musicale du Québec, et sur le territoire international. Elle sera accompagnée de musiciens de la nouvelle génération, Benjamin Deschamps (saxophone), Charles Trudel (piano), Simon Pagé (basse) et Alain Bourgeois (batterie).

Jeudi 3 août – Le Montréal Hard Bop 5 sera de passage pour présenter son répertoire éponyme avec Frédéric Grenier à la contrebasse, Richard Irwin à la batterie, Jonathan Cayer au piano, Cameron Wallis au saxophone et David Carbonneau à la trompette. Une soirée musicale à ne pas manquer !

Vendredi 4 août – En collaboration avec Tremblant Express, le Festi Jazz accueille le Joe Sullivan Big Band formé de 17 musiciens, dont les meilleurs souffleurs du Canada; Donny Kennedy (six alto), David Bellemare (sax alto), Al Mclean (sax ténor), André Leroux (sax ténor), Jean Fréchette (sax baryton), Jocelyn Couture (trompette), Lex French (trompette), David Messing (trompette), Jocelyn Lapointe (trompette), Dave Grott (trombone), Richard Gagnon (trombone), Jean Nicolas Trottier (trombone), Jean Sebastien Vachon (trombone basse), Pierre François (piano), Alec Walkington (basse), Dave Laing (batterie).

Samedi 5 août – Pour LE GRAND ÉVÉNEMENT FOCAL de la 10e édition, le Festi Jazz Mont-Tremblant est honoré d’accueillir le UZEB, l’un des plus réputés groupes de jazz canadien. Ce sont quatre lettres qui résonnent toujours à l’oreille du public, et ce, depuis les années 80, où ils sont devenus une référence mondiale de la scène jazz fusion. Le phénomène UZEB c’est plus de 500 000 albums vendus, près de 1 000 concerts à travers le monde, une sonorité incroyable, une maîtrise instrumentale qui propulse ses protagonistes à l’avant-garde de la recherche et la subtilité musicale. Bienvenue au guitariste Michel Cusson, au bassiste Alain Caron et au batteur Paul Brochu ! Voilà une chance unique pour tous ceux qui ont suivi le groupe et pour ceux qui rêvaient de les entendre un jour sur scène d’assister à ce concert extérieur gratuit !

Dimanche 6 août — Concert de clôture — Pour clore ces cinq journées de festivités, le Festi Jazz présente le quintet du saxophoniste François D’Amours qui vous transportera dans l’univers jazz funk, de Cannonball Adderley. Il sera accompagné de ses acolytes, Frédéric Darveau à la contrebasse, Jonathan Cayer aux claviers, Maxime Saint-Pierre à la trompette et Massimo Sansalone à la batterie. Une finale rythmée qui fera danser les festivaliers !

FESTI JAM — 22 h 30 — Tous les soirs – Jazz Lounge Les incontournables Jams sessions sont de retour ! Les fins de soirées magiques où les musiciens et le public se rencontrent pour des moments de musique inoubliables.

JAZZ & GRILL – Tous les soirs – 10 lieux. Une série de plus de 15 concerts mettant en lumière de petites formations de jazz est présentée gratuitement dans 10 lieux de diffusion de Mont-Tremblant du 2 au 6 août 2017. Cette partie de la programmation et les adresses des lieux seront disponibles à compter du 15 juillet sur le site du Festi Jazz. www.jazztremblant.com.

L’équipe du Festi Jazz Mont-Tremblant

vous souhaite une formidable 10e édition !

